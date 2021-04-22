Владимир Путин сказал о продолжении строительства трассы М-12 до Екатеринбурга

Скоростную трассу М-12 «Москва — Казань», которая будет проходить по Владимирской области, продолжат до Екатеринбурга. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. При этом сроки строительства остались прежними. Дорогу сделают в течение ближайших трёх лет.

На строительство магистрали будут выделены средства Фонда национального благосостояния на опорные магистрали.

Вместе с уже действующей трассой Москва — Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодорогой М-12 обеспечит безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала.

— Однако абсолютно недостаточно просто связать конечные точки между собой. Что толку, если в жизни людей в небольшом населённом пункте, городе от этого ничего не изменится, только мимо будут пролетать скоростные поезда и автомобили? — сказал Владимир Путин. — Опорная инфраструктура должна, безусловно, тянуть за собой развитие всех территорий, по которым она проходит, чтобы от неё шла так называемая современная региональная сеть.

Это очень важный политический посыл. Он расставляет приоритеты. Хотя М-12 — часть международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, интересы жителей регионов, в том числе Владимирской области, должны учитываться в первую очередь. Результатом появления магистрали будет и социально-экономическое развитие территорий, по которым она проляжет, и, само собой, модернизация региональной дорожной сети.

— Теперь за счёт инфраструктурных кредитов субъекты Федерации смогут нарастить темпы таких строек. Просто коллеги должны это иметь в виду и учитывать в своих планах развития: чтобы федеральные и региональные магистрали действовали как единая система в интересах наших граждан, бизнеса и территорий. И инфраструктурные кредиты, и ресурсы Фонда национального благосостояния будут работать на все регионы России, — сказал президент.

При важности транзитной функции М-12 большей частью будет обслуживать внутрироссийский грузовой и пассажирский трафик регионов.

Из-за новых планов магистраль будут строить форсированно. По словам заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, участок дороги от Москвы до Казани реально построить уже к 2023 году. А затем продлить ветку на Урал.

Строительство скоростной автодороги М-12 из Казани в Екатеринбург, по предварительным подсчётам, обойдётся в 850 млрд рублей. Участок трассы из Москвы в Казань ранее оценивался кабмином в 650 млрд рублей.

Во Владимирской области уже ведутся работы, предваряющие строительство трассы М-12. В частности, вырубается лес в створе будущей дороги, а также завозится песок для будущей насыпи. В нашем регионе магистраль пройдёт по 6 районам: Петушинскому, Собинскому, Судогодскому, Гусь-Хрустальному, Селивановскому и Муромскому.