Владимир Путин

Владимир Путин сказал о продолжении строительства трассы М-12 до Екатеринбурга

Магистраль построят до 2024 года

Скоростную трассу М-12 «Москва — Казань», которая будет проходить по Владимирской области, продолжат до Екатеринбурга. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. При этом сроки строительства остались прежними. Дорогу сделают в течение ближайших трёх лет.

На строительство магистрали будут выделены средства Фонда национального благосостояния на опорные магистрали.

Вместе с уже действующей трассой Москва — Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодорогой М-12 обеспечит безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала.

— Однако абсолютно недостаточно просто связать конечные точки между собой. Что толку, если в жизни людей в небольшом населённом пункте, городе от этого ничего не изменится, только мимо будут пролетать скоростные поезда и автомобили? — сказал Владимир Путин. — Опорная инфраструктура должна, безусловно, тянуть за собой развитие всех территорий, по которым она проходит, чтобы от неё шла так называемая современная региональная сеть.

Под М-12 рубят лес и готовят стройплощадки

Во Владимирской области уже ведутся работы в створе будущей трассы М-12. Фото «Призыва»

Это очень важный политический посыл. Он расставляет приоритеты. Хотя М-12 — часть международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, интересы жителей регионов, в том числе Владимирской области, должны учитываться в первую очередь. Результатом появления магистрали будет и социально-экономическое развитие территорий, по которым она проляжет, и, само собой, модернизация региональной дорожной сети.

— Теперь за счёт инфраструктурных кредитов субъекты Федерации смогут нарастить темпы таких строек. Просто коллеги должны это иметь в виду и учитывать в своих планах развития: чтобы федеральные и региональные магистрали действовали как единая система в интересах наших граждан, бизнеса и территорий. И инфраструктурные кредиты, и ресурсы Фонда национального благосостояния будут работать на все регионы России, — сказал президент.

При важности транзитной функции М-12 большей частью будет обслуживать внутрироссийский грузовой и пассажирский трафик регионов.

Из-за новых планов магистраль будут строить форсированно. По словам заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, участок дороги от Москвы до Казани реально построить уже к 2023 году. А затем продлить ветку на Урал.

Инфографика про автотрассу М-12. Сайт: tass.ru

Трасса М-12 «Москва — Казань»: плюсы для регионов. Фото: tass.ru

Строительство скоростной автодороги М-12 из Казани в Екатеринбург, по предварительным подсчётам, обойдётся в 850 млрд рублей. Участок трассы из Москвы в Казань ранее оценивался кабмином в 650 млрд рублей.

Во Владимирской области уже ведутся работы, предваряющие строительство трассы М-12. В частности, вырубается лес в створе будущей дороги, а также завозится песок для будущей насыпи. В нашем регионе магистраль пройдёт по 6 районам: Петушинскому, Собинскому, Судогодскому, Гусь-Хрустальному, Селивановскому и Муромскому.

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Арсений Вересаев

Фото: kremlin.ru

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