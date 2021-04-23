Владимир Путин продлил майские праздники с 1 по 10 мая

Жители Владимирской области, как и все россияне, в мае будут отдыхать 10 дней — с 1 по 10 мая. С просьбой продлить каникулы к президенту обратился Роспотребнадзор. Владимир Путин обращение поддержал. Первым рабочим днем после майских праздников станет 11-е число.

— Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, — сказал Владимир Путин, отвечая на предложение ведомства.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что ни о каком новом локдауне на время майских каникул речи не идет.

Предложение продлить каникулы связано с эпидемической ситуацией. Согласно производственному календарю на 2021 год мы должны были отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Между выходными было четыре рабочих дня. В дни между майскими праздниками россияне вынуждены были бы возвращаться в город, снова выходить на работу. В Роспотребнадзоре считают, что 10-дневный отдых поможет снизить число контактов, а значит, и распространение инфекции.

— И вот здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей — в такой ситуации мы видим определенные риски, — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

С тем, что дни отдыха нужно сделать непрерывными, согласны и эпидемиологи. Ситуация с ковидом во Владимирской области остается напряженной. За прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 62 человека. На данный момент в регионе болеют 1511 человек.

Владимир Путин пообещал подписать указ о продлении каникул в ближайшее время.

Таким образом, в 2021 году будет 122 выходных дня. До объединения майских праздников их было 118. Следующие длинные выходные нас ждут летом, на День России отдыхаем с 12 по 14 июня. Затем осенью в честь Дня народного единства будем отдыхать с 4 по 7 ноября.

В этом году нерабочим днем объявлено и 31 декабря. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства. «В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — говорится в пояснительной записке к документу.

Идею о продлении майских праздников на вчерашнем брифинге по эпидемиологической ситуации во Владимирской области прокомментировать не смогли. Представитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова рассказала, что на данный момент их больше волнует соблюдение карантинных мер на Пасху, которая в этом году приходится на 2 мая. Это один из самых массовых праздников. Согласно соцопросам его отмечают 80% россиян.