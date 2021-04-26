Владимир и Ковров свяжут две новые электрички

Две новые электрички начнут курсировать между Владимиром и Ковровом. Произойдет это с 1 мая, информирует «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания». Поезд № 6408 сообщением Владимир – Ковров 1 будет отправляться в 9:15 и прибывать на конечную станцию в 10:30. Поезд № 6409 сообщением Ковров 1 – Владимир будет отправляться в 13:30 и прибывать на конечную станцию в 14:40.

Электропоезда будут ходить по выходным дням: субботам и воскресеньям.

С 30 апреля по 11 мая по техническим причинам также изменится расписание пригородного поезда № 6060 сообщением Вековка – Муром. Он будет отправляться на 5 минут позже в 5:00 и прибывать на конечную станцию на 2 минуты позже в 6:33.

В подразделении «РЖД» советуют пассажирам сверять актуальное расписание на сайте компании vvppk.ru или в сервисе Яндекс.Расписание rasp.yandex.ru.

С началом дачного сезона пригородные электрички станут для жителей Владимирской области востребованным транспортом. Напомним, что на 40-процентную скидку на проезд могут претендовать мужчины, достигшие 60-летнего возраста, и женщины в возрасте 55 лет и старше. Скидка будет действовать с 1 мая по 30 сентября при оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте в день поездки.

Льгота предоставляется по выходным и нерабочим праздничным дням. Чтобы ее получить, потребуется предъявить паспорт. На проездные льгота не распространяется. Ее дают только при покупке разовых билетов. Льготами можно воспользоваться на следующих участках железной дороги: Владимир – Галицкая, Муром – Ковров, Муром – Вековка, Муром – Городская. Место жительства для получения скидки значения не имеет.

Владимир-Москва

Ранее «Призыв» сообщал о еще одном изменении. После 29 мая курсирующие между Владимиром и Москвой поезда будут прибывать и убывать с двух вокзалов столицы. Часть — с Черкизовского, часть, как и сейчас, с Курского. Ранее планировалось, что на новый вокзал отправят все составы. Владимирцев такая перспектива огорчила, и для снижения недовольства компания «Российские железные дороги» скорректировала расписание. В итоге Курский вокзал оставили для отдельных пассажиров.

Еще одна претензия пассажиров, регулярно пользующихся электропоездами сообщением Владимир-Москва, — маловато доступных по стоимости поездов, идущих на Москву в обеденное время. Есть дорогие «Стрижи» (цена билета – от 1400 рублей), да в 13.30 ни шатко, ни валко следует обычная электричка, приезжающая в столицу почти в пять часов вечера. Она, конечно, вполне доступна, но требует от пассажира крепких нервов и терпения.

Во-первых, больше трёх часов в пути. Во-вторых, отбоя нет от всяческих офень, бродящих по вагонам с самым разнообразным (и большей частью ненужным) товаром. В-третьих, по составу то и дело носятся толпы «зайцев», уходящих в отрыв от контролёров. Наблюдать всё это – сомнительное удовольствие. Даже за скромную плату.