Витамина D не хватает? Нам тоже!

Анализом крови, но это необязательно. Нормальный уровень витамина D — более 30 нг/мл, или 75 нмоль/л. Меньше 30 нг/мл, или 75 нмоль/л, – это недостаточность, меньше 20 нг, или 50 нмоль, – дефицит. Сдать анализ на витамин D можно в любой частной лаборатории или клинике. Стоит такой анализ во Владимире от 1500 до 2000 рублей. В районных поликлиниках не делают. Однако если вы живете в средней полосе России, к гадалке не ходи (в лабораторию тоже) – уровень витамина D у вас низкий. Поэтому профилактический его прием и показан всем. Другое дело высокие дозы – их назначает врач при подозрении на дефицит, он же отправляет сдавать анализ. Сами не ходите. Только если по направлению врача.