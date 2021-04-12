Витамина D не хватает? Нам тоже!

-
Кому нужен витамин D?
Всем. Витамин D – это, пожалуй, единственный витамин, который очень трудно получить из пищи. В организме он вырабатывается под воздействием солнечных лучей, которых жителям России обычно не хватает. Например, во Владимирской области в год бывает только 23 солнечных дня. Это если считать лишь кристально чистое небо. Если с небольшой облачностью, то 104 ясных дня. Но, в любом случае, это меньше трети года. Сейчас ученые и врачи заявляют о необходимости рутинного приема витамина D. Дозировка колекальциферола — это медицинское наименование витамина D — рассчитывается в международных единицах (МЕ).
-
И взрослым тоже?
Да. Обычно родители прекращают давать витамин D детям после трех лет, но это противоречит современным рекомендациям. Детям с рождения до 12 месяцев показана профилактическая доза витамина D – 1000 МЕ в сутки. С года до трех лет – 1500 МЕ, с трех до 18 – снова 1000 МЕ. Средняя доза для взрослых – 1000-2000 МЕ в сутки. Некоторые источники пишут о 600-800 МЕ. В любом случае без консультации врача принимать больше 2000 МЕ взрослому человеку не рекомендуется. Беременным женщинам рекомендуют принимать 800-100 МЕ витамина D в сутки.
-
Зачем нужен витамин D?
Для костей и не только. Для нормального роста и развития костной ткани необходимо поддерживать адекватный уровень витамина D. Именно поэтому он применяется для профилактики рахита у детей. Но не только для этого. Витамин D нужен для поддержания тонуса мышц, регуляции свертываемости крови, женской репродуктивной системы и регуляции обмена веществ. Некоторые заболевания могут быть ассоциированы с низким уровнем витамина D. Это бронхиальная астма, некоторые виды рака, гипертония, сахарный диабет первого типа, аутоиммунные заболевания.
-
Как проверить уровень витамина D?
Анализом крови, но это необязательно. Нормальный уровень витамина D — более 30 нг/мл, или 75 нмоль/л. Меньше 30 нг/мл, или 75 нмоль/л, – это недостаточность, меньше 20 нг, или 50 нмоль, – дефицит. Сдать анализ на витамин D можно в любой частной лаборатории или клинике. Стоит такой анализ во Владимире от 1500 до 2000 рублей. В районных поликлиниках не делают. Однако если вы живете в средней полосе России, к гадалке не ходи (в лабораторию тоже) – уровень витамина D у вас низкий. Поэтому профилактический его прием и показан всем. Другое дело высокие дозы – их назначает врач при подозрении на дефицит, он же отправляет сдавать анализ. Сами не ходите. Только если по направлению врача.
-
Какой витамин D выбрать?
Не БАД. Врачи рекомендуют принимать препараты колекальциферола, являющиеся лекарственными средствами. Это товарные наименования аквадетрим, дэтриферол или вигантол. Последний пропал из аптек пару лет назад. Остаются аквадетрим и дэтриферол. Они выпускаются в форме капель с ярко выраженным анисовым запахом и вкусом. У аквадетрима есть форма растворимых таблеток. Витамин D продается и в виде БАДов, но у биологически активных добавок сильно упрощен порядок лицензирования, и на эффективность и безопасность такие препараты проверять не обязаны. Хотя здесь выбор форм и объемов значительно шире.
-
А мне можно принимать витамин D?
Спросите у своего врача. Профилактические дозы витамина D показаны всем жителям Центральной России. Но если у вас есть хронические заболевания, прежде чем начинать его прием, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Получить передозировку практически невозможно. Раньше повышенный уровень витамина D ассоциировали с риском мочекаменной болезни, современные исследования это отвергают. Риски камней в почках не увеличиваются. В случае если у вас они уже есть, принимать витамин D можно под контролем врача.
-
Можно обойтись без химии?
Нельзя. Витамин D содержится в жирной рыбе, яичном желтке, сливочном масле и других молочных продуктах, но усваивается с пищей он очень плохо. Ультрафиолетовое излучение, которое способствует выработке витамина D в организме, имеет гораздо больше минусов, чем плюсов. Мы быстрее получим солнечный ожог и риск развития рака кожи, чем необходимые дозы витамина D.
-
Витамин D помогает от ковида?
Мы не знаем. Пандемия заставила врачей по всему миру принимать решения и назначать лечение быстрее, чем его эффективность будет доказана. Назначать профилактические, а иногда и ударные дозы витамина D при ковиде – сейчас распространенная практика. Пока исследования не выявили корреляцию между более легким течением болезни и приемом витамина D, но дефицит этого витамина плохо сказывается на организме в целом, поэтому принимать его нужно всем и всегда, тем более когда вы болеете.
-
Какие еще витамины попить?
Никакие. Витамин D – это единственный витамин, польза от профилактического приема которого доказана. Все остальные должны назначаться врачом только при доказанном дефиците. Даже витамин С. Он не помогает при простуде и не укрепляет иммунитет, а его бесконтрольный прием может быть опасен. Это же касается и витаминов всех остальных групп. Не болейте и помните: сначала врач, а потом лечение. Не наоборот!
Юлия Назарова
Фото «Призыва»