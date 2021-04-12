Весенние палы травы начались во Владимирской области

Первые весенние палы сухой травы зарегистрированы во Владимирской области. Только в минувшую субботу, 10 апреля, пожарные выезжали на 4 возгорания. Два из них произошли во Владимире и Муроме, еще два – на территории Суздальского района. Общая площадь пожаров составила 0,816 га.
Что стало причиной возгорания, не сообщается. Как показала практика прошлых лет, природные пожары случаются в основном по вине людей. Жители региона пренебрегают правилами пожарной безопасности как в лесах, так и на территории примыкающих к ним садовых товариществ. В итоге страдают животные, птицы, редкие растения. Нередко от подожженной травы огонь перекидывается и на здания, сгорают деревенские дома и дома дачников.
Пожарные четыре раза выезжали на тушение палов травы.
Мэрия Владимира уже объявила о введении пожароопасного периода. Он устанавливается с сегодняшнего дня, 12 апреля, и продлится до 11 октября. В течение этого периода на территориях частных домовладений, придомовых участках, а также в ТСЖ, СНТ, ГСК запрещается разводить костры, сжигать мусор и траву, поджигать торфяно-земляные смеси и бросать горящие окурки и спички.
В пресс-службе ГУ МЧС России напоминают о штрафах за нарушения правил пожарной безопасности. Это административный штраф от 2000 рублей на граждан и до 200 тысяч рублей – на юридических лиц. В особый противопожарный режим штрафы увеличиваются вдвое.
Напомним, что в прошлом году первый весенний пал сухой травы был зарегистрирован во Владимирской области достаточно рано. Возгорание произошло 7 марта в пойме Клязьмы во Владимире.
В этом году по-настоящему весенняя погода только установилась в регионе. Ранее «Призыв» сообщал, что, как минимум, до середины наступившей недели будет жарко и без осадков. По данным погодных пабликов, воздух в дневные часы будет до +22 градусов. Тепло и ночью, до +8 градусов.
Добавлено 12 апреля в 9.40:
По данным на 12 апреля, на территории Владимирской области зафиксировано 18 пожаров сухой травы на общей площади 16,5 гектаров.
Ольга Ефремова
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области
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