Вернувшиеся из-за границы владимирцы должны сдать ПЦР за свой счет

Всем возвращающимся из-за границы необходимо сдавать повторный тест на коронавирус. Об этом напомнил владимирский Роспотребнадзор. Результаты ПЦР-исследования нужно будет загрузить на портал госуслуг не позднее, чем через 5 дней после приезда. Тестирование платное.

Ситуация с распространением ковида в России и в мире остается тревожной. По данным оперштаба, на территории Владимирской области 22 апреля зарегистрировано 67 новых случаев заражения. Статистика держится на одном уровне в течение нескольких недель.

— После такого может быть как снижение, так и всплеск заболеваемости, — объяснила представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Чтобы минимизировать риски подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, жителям региона рекомендуют ограничить поездки. Открытие границ и возобновление авиаперелетов идет поэтапно. Возобновлять поездки разрешают только в те страны, где ситуация стабилизировалась. Роспотребнадзор больше внимания обращает не на суточный прирост заболевших, а на динамику.

— Динамика должна соответствовать требованиям Российской Федерации, а не другой страны, так же в этой стране эпидситуация не должна ухудшиться согласно нашим прогнозам, — говорит Марина Колтунова.

Новые штаммы

По сведениям Роспотребнадзора, два новых штамма коронавируса, зарегистрированных на территории России, привезены именно туристами, возвратившимися из-за рубежа. По состоянию на 22 апреля, в РФ 192 человека заболели британским штаммом и 21 человек – южноафриканским.

Во Владимирской области эти разновидности вируса еще не выявлялись.

По приезде домой обязательно нужно сдать ПЦР-тестирование. С августа 2020 года на сегодняшний день 20 тысяч жителей региона вернулись из-за границы. Из них у 123 человек был выявлен коронавирус. 560 человек тест не сдали, за что на них завели административные дела. Все они переданы в суд. За время действия постановления нарушители заплатили штрафов на 4 миллиона 345 тысяч 500 рублей.

— Мы отслеживаем каждого, кто прибывает на территорию РФ. Это касается всех, кто прилетает, приезжает, приходит, — уточнила Марина Колтунова.

С 15 апреля требование сдавать ПЦР по возвращении касается не только тех, кто пересекает границу на самолете. Приезжающим из поездки на поезде, автобусе или личном автомобиле отчитаться об отсутствии ковида тоже придется. У Роспотребнадзора заключен договор с ГИБДД, которая на КПП будет следить за каждым, прибывающим из-за рубежа, в том числе и в ручном режиме.

Платите сами

Платить за ПЦР-исследование нужно будет самостоятельно. Бесплатное тестирование положено только по показаниям и направлению врача. Сдача теста с целью покинуть родину или вернуться в нее медицинской страховкой не покрывается. В лаборатории Роспотребнадзора ПЦР-исследование стоит, например, 1400 рублей, некоторые частные медицинские центры предлагают эту услугу за 900 рублей.

— Поехать за границу — это ваше добровольное решение. Не надо обижаться, что тест придётся делать за деньги. Вы же платили за путёвку, платите и за ограничительные меры, — прокомментировала главный внештатный специалист департамента здравоохранения по клинической лабораторной диагностике Марина Романова.

Наличие у вас сертификата и вакцинации против коронавирусной инфекции не освобождает от обязанности делать ПЦР. Никаких паспортов вакцинации на сегодняшний день не существует и вводить их не планируют, потому еще до конца неясно, может ли человек с прививкой быть переносчиком ковида и заражать окружающих людей. А это был бы неплохой стимул для людей, которые сомневаются, делать им прививку или нет.