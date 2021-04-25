Вербное воскресенье: история и традиции

-
Вход Господень в Иерусалим
25 апреля верующие отмечают великий двунадесятый православный праздник Вход Господень в Иерусалим. Он посвящен торжественному появлению Иисуса Христа в Иерусалиме накануне Его мученических страданий и смерти. Этот праздник отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста. После него начинается Страстная седмица – неделя перед Пасхой, которая посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
В народе этот день более известен как Вербное воскресенье. Это название праздника произошло от обычая освящать в этот день в церкви ветки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми иудеи приветствовали Иисуса в Иерусалиме. В России пальмы не растут, поэтому их заменили вербовыми ветками. Верба – первое растение, которое расцветает весной. Она олицетворяет пробуждение природы после зимнего сна и возрождение новой жизни.
Как правильно праздновать Вербное воскресенье, об истории и традициях этого праздника рассказывается в статье «Призыва».
-
История праздника
Праздник посвящен торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим перед Пасхой в 33 году. После того как Христос воскресил Лазаря из Вифании, слухи о нем распространились по многим городам. Он въехал в Иерусалим на осле в сопровождении апостолов. По традиции те, кто въезжал в город на коне, несли войну, а въезжавшие на осле – мир. Иудеи увидели в Иисусе нового правителя. Они осыпали путь Христа цветами, пальмовыми ветвями, клали у его ног одежду. Но Господь шел в Иерусалим не для земной власти, а на мученическую смерть во имя искупления грехов человечества. Спустя пять дней эта же толпа кричала: «Распни его!».
Праздник Вход Господень в Иерусалим установила христианская церковь в Иерусалиме в IV веке. На Руси он возник в X веке и получил распространение как Вербное воскресенье. Существует и языческая версия происхождения Вербного воскресенья, согласно которой прообразом праздника стало древнеславянское торжество Вербохлест. Оно было посвящено плодородию, живучести и силе воли, которые отождествляла верба.
-
Церковные традиции
Верующие люди готовятся к Вербному воскресенью заблаговременно. За несколько дней до праздника они срезают молодые веточки вербы, заносят их в дом и ставят в воду, чтобы они распустились. Выбирать стоит неиспорченные деревья, где нет дупл, сломанных или засохших побегов. Не рекомендуется использовать вербу, которая растет возле кладбища или водоемов. Согласно поверью на ней может отдыхать нечистая сила.
Празднование Вербного воскресенья начинается в субботу вечером. В церквях проходит всенощное бдение. На богослужении священники читают Евангелие, 50-й псалом и окропляют вербовые веточки святой водой. Прихожане стоят с веточками и зажженными свечами до конца службы. В воскресенье проводится литургия Иоанна Златоуста и снова проходит освящение вербы.
-
Народные обычаи
Освященные ветки люди приносят домой и кладут возле икон. Существует традиция хлестания ими детей и взрослых членов семьи, приговаривая при этом: «Не я бью, верба бьет!» или «Верба хлест, бей до слез!». Люди верят, что такой ритуал помогает очиститься от сглаза и злых духов, привлечь здоровье, силу и достаток.
Народные целители заготавливают в этот день почки ивы. Они верят, что настои из них помогают мужчинам сохранять силу, а женщинам – зачать ребенка. Хозяйки пекут из вербных почек пироги. Считается, что они помогают уберечь домочадцев от болезней.
Молодые девушки в этот день делают привороты на будущих мужей. Они ломают несколько веток на вербе, перевязывают их красной нитью, загадывают на суженого и хранят за иконами. Выбрасывать связку нельзя, так как можно сломать жизнь молодого человека и собственную.
-
Что нельзя делать в Вербное воскресенье
В этот день не разрешается заниматься тяжелым физическим трудом: колоть дрова, работать на огороде. Нежелательно готовить горячие блюда, поэтому хозяйки стараются подготовить праздничные угощения для семьи заранее. Не рекомендуется шить, вязать, вышивать, а также расчесывать голову.
Православная церковь не запрещает крестить ребенка в Вербное воскресенье. Нужно только заранее договориться со священнослужителем о времени события и подготовить все необходимое для его проведения. А вот венчаться в этот день по уставу православной церкви запрещается, поскольку праздник выпадает на Великий пост. Исключением может стать лишь согласие архиерея, который правит церковью.
-
Что можно есть в этот день
Вербное воскресенье приходится на Великий сорокадневный пост перед Пасхой. В этот праздник православная церковь дает некоторые послабления. Запрещается кушать мясо, яйца, молочную продукцию, но разрешается употреблять в пищу рыбу.
Традиционными угощениями праздничного стола являются овощные салаты, рагу с добавлением гороха, фасоли, кукурузы, бобов, чечевицы, каши из смеси круп. Популярный продукт в период поста – грибы. Хозяйки делают из них жаркое, запеканки, пироги, зразы, супы, голубцы. Грибы и бобовые заменяют мясные продукты. На десерт хозяйки подают фрукты, постный зефир, варенье, мармелад, халву, горький шоколад, печенье. Традиционными напитками являются кисели, компоты, узвары. На Вербное воскресенье разрешается употреблять красный кагор в малом количестве.
-
Приметы погоды
По погоде, которая стоит во время этого праздника, наши предки могли предсказывать объемы грядущего урожая и делать прогнозы на весь год. Вот самые известные приметы на Вербное воскресенье:
— Хорошая погода в этот день — к богатому урожаю.
— Ветрено — к прохладному лету.
— Неожиданно ударил мороз — в этом году как никогда уродится пшеница.
— Если апрель выдался таким теплым, что на деревьях в этот день видны сережки — это тоже к урожайному году. Чем больше сережек, тем больше фруктов, овощей и зерна удастся собрать осенью.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: Imag.one