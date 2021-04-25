Вербное воскресенье: история и традиции

25 апреля верующие отмечают великий двунадесятый православный праздник Вход Господень в Иерусалим. Он посвящен торжественному появлению Иисуса Христа в Иерусалиме накануне Его мученических страданий и смерти. Этот праздник отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста. После него начинается Страстная седмица – неделя перед Пасхой, которая посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

В народе этот день более известен как Вербное воскресенье. Это название праздника произошло от обычая освящать в этот день в церкви ветки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми иудеи приветствовали Иисуса в Иерусалиме. В России пальмы не растут, поэтому их заменили вербовыми ветками. Верба – первое растение, которое расцветает весной. Она олицетворяет пробуждение природы после зимнего сна и возрождение новой жизни.

Как правильно праздновать Вербное воскресенье, об истории и традициях этого праздника рассказывается в статье «Призыва».