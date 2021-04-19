Велосипед как угроза жизни в дореволюционном Владимире

В июле 1912 года велосипедист № 244 нарушил обязанность «держаться правой стороны» и в результате «имел возможность сбить на землю другого велосипедиста гимназиста» близ лавки Вострухина на Большой улице. В мае 1910-го у Васильевских казарм велосипедист № 617 сшиб 5-летнего мальчика. 27 апреля 1913-го управлявший велосипедом помощник казначея Сибирского полка г. Деницкий сбил на Большой улице дочь владельца музыкального магазина г. Перкуса. 12 июля того же года два велосипедиста, катавшиеся «по аллее на Большой улице против мужской гимназии едва не сшибли маленькую девочку». Месяц спустя, «чиновник губернского правления Н.П. Сокольский, проезжая на велосипеде по тротуару у дома Хлопкова, сшиб крестьянскую девочку В. Яшину». В 1916 года В. Шиф «сшиб с ног мальчика Пименова». Очевидцы свидетельствовали: Шиф «ехал очень быстро и не подавал предостерегающих звонков».

Если сообщения владимирских газет о езде по городу автомобилей были скорее ироничными, то в заметках об очередных нарушениях порядка велосипедистами чувствуется раздражение корреспондентов и граждан — очевидцев случившегося. Велосипедисты вызывали не только возмущение публики, которой они мешали чинно идти по улицам города или прогуливаться по бульвару! Рядовой обыватель видел в них угрозу для своей жизни и жизни своих детей.

Модное поветрие

Сегодня вряд ли можно ответить на вопрос, когда и кому впервые пришла в голову мысль изобрести велосипед. Однако известно, что фабричное их производство началось во Франции в 60-х годах XIX века. Вскоре велосипеды стали продаваться и в России, в том числе во Владимире.

Велосипеды стоили достаточно дорого — от 100 рублей. Такую сумму в месяц получал в то время городской врач. Старшему городовому, чтобы купить велосипед, пришлось бы откладывать свой заработок в течение 4 месяцев. И, тем не менее, число любителей велосипеда росло с каждым годом. Если в 1913 году во Владимире было зарегистрировано 317 велосипедов, то через год уже 350.

Велосипеды известных зарубежных фирм «Гумбер», «Энфилд», «Дайтон», а также московской фабрики «Дукс» Ю.А. Меллера и рижской фабрики «Россия» А.А. Лейтнера продавались в магазине В.П. Гончарова в Малых Торговых рядах и в магазине Ф.В. Муханова на Нижегородской улице.

Права и правила

Чтобы получить разрешение на право езды по городу, владелец велосипеда был обязан ежегодно «выдерживать испытание» в присутствии асов из местного общества велосипедистов и начальника полиции. Только после этого ему выдавались «права» и номерной знак, который крепился позади седла и представлял собой небольшой металлический четырехугольник с указанием номера, года и надписями: «Велосипед» и «В.Г.У» (Владимирская городская управа). Согласно изданному в 1896 году губернатором «Обязательному постановлению о порядке движения в г. Владимире на велосипедах», каждый обладатель двухколесной машины должен был оснастить ее тормозом, звонком и фонарем.

Запрещалась быстрая езда по городу, езда по тротуарам, пешеходным дорожкам и скверам, хотя до 9 часов утра можно было покататься по Пушкинскому бульвару, по Большой Московской улице, в районе от Золотых ворот до Владимирской часовни, а также на Торговой и Конной площадях. По пятницам, как дням базарным, запрещалась езда на велосипедах до 3 часов дня. Обгоняя пешехода или следующий экипаж, велосипедист должен был заблаговременно подать звонком сигнал, а потом уже совершать маневр.

В местах большого скопления народа или экипажей велосипедист был обязан остановиться и вести машину в руках. Один из пунктов постановления гласил: «В случае беспокойства лошадей от появления едущего на велосипеде, последний обязан остановиться, сойти с велосипеда и, по возможности, скрыть его от испуганной лошади». Езда в непривычном для публики костюме, обращающем на себя внимание, воспрещалась.

Тем, кто собирается приобрести велосипед, — несколько рекомендаций из «Общих правил езды на велосипеде» 1892 года: «быть смелым; уравнивать дыхание; избегать переутомлений, слетая временами с седла и отдыхая на ходу пешком».

Нарушения ПДД и штрафы

«Прошу не отказать в распоряжении о высылке во вверенный мне полк 14 знаков для велосипедной езды. Деньги будут высланы по получении счета и знаков», — писал в апреле 1913 года во Владимирскую городскую управу командир 9-го гренадерского Сибирского полка, квартировавшего во Владимире, полковник Федор Васильевич Бутков. Если бы в начале ХХ века велосипедист ехал по городу без номерного знака, он был бы тотчас остановлен стражем порядка.

Но в уездных городах с фирменными знаками для велосипедов возникали проблемы. «Городская управа, издав правила езды на велосипедах, берет по рублю за год, 50 копеек — за полгода и 23 копейки за номер, который из себя представляет ни что иное, как дно из-под банки килек или сардинок, а номер обозначен мелом», — сетовал корреспондент из Судогды.

За нарушения правил передвижения по городу велосипедистов строго наказывали: полицейский составлял протокол и передавал дело городскому судье, который и выносил приговор. Например, за превышение скорости велосипедист подвергался штрафу в два рубля или аресту на один день.

Велосипедное братство

У истоков развития велосипедного спорта во Владимире стояли члены Владимирского общества велосипедистов, образованного в 1892 году под председательством купца Владимира Михайловича Тарасова. Согласно уставу, цель общества заключалась «в сближении любителей велосипедной езды, усовершенствовании в ней и распространении употребления велосипеда, как удобного, полезного, приятного и практичного средства передвижения». Для достижения поставленной цели общество устраивало собрания, экскурсии и состязания.

Специально для велосипедистов был устроен трек на площадке внизу Пушкинского бульвара.

Прием в члены общества осуществлялся по рекомендации двух его действительных членов посредством баллотировки. Для избрания требовалось простое большинство голосов. Счастливому новичку вручали печатный экземпляр устава и годовой билет на вход в общество, без права передачи другому лицу. В члены общества не принимались несовершеннолетние, лица женского пола, воспитанники учебных заведений, низшие воинские чины и юнкера, судимые, а также профессиональные велосипедисты.

В 1892 году губернатор Судиенко утверждает специальной формы значок и одежду для членов общества велосипедистов. Велосипедисты во время общественных выездов должны были надевать двубортный пиджак и брюки, закрывающие колена, а также высокие чулки. Молодой человек в столь выразительной экипировке, безусловно, вызывал восхищение барышень и зависть сверстников.

Значок для действительных членов общества был серебряный с позолоченным изображением велосипеда. Подобный имеется в экспозиции музея «Старый Владимир», он принадлежал купцу Владимиру Михайловичу Тарасову — председателю общества.

Первые гонки, лихачи и… лихачки

Для разрешения споров о том, кто лучший ездок, во Владимире устраивали настоящие велогонки, на которые приезжали участники из других городов губернии. В 1903 году «Владимирская газета» сообщала: «Гоночные состязания велосипедистов, устроенные в воскресенье, 15 июня, вышли не совсем удачными: из-за ветреной погоды в них приняли участие всего 5 человек. Состязания проходили за Московской заставой, дистанция была определена в 15 верст при двух заездах. Результаты следующие: в первом заезде для никогда не состязавшихся первым пришел г. Снежкин, преодолев трассу за 41,5 минуты, вторым — Хабаров, за 47 минут. Во втором заезде первым пришел г. Козлов 38 минут, вторым — Масленников, 43 минуты. У третьего ездока из города Иваново лопнула шина, и он сошел с пути».

Вслед за мужчинами новую технику стали осваивать и эмансипированные дамы.

«За последнее время каждое утро можно наблюдать, как две барыни-велосипедистки мчатся с отчаянной скоростью по тротуару по направлению от Красной церкви к каменному мосту, не считаясь с обязательными постановлениями городской думы», — возмущался автор заметки в газете «Старый владимирец» в 1915 году.

В местной прессе сообщалось о том, что велосипедисты «начинают пользоваться для своих прогулок тротуарами». Один из них «на замечание публики о неудобстве подобной прогулки» ответил: «Я только разок проедусь. . .» «Сплошь да рядом» велосипедисты не имеют не только фонаря, но «даже и звонка», «нумерованных ярлыков» (за это штрафовали в размере 3 рублей), быстро ездят по аллеям городского бульвара (отличился крестьянин Рязанской губернии Е. Аккуратное). «Не мешало бы, — заключал журналист, — велосипедистам быть несколько осторожнее».