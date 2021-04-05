В ВлГУ началась «Студенческая весна»

Фестиваль художественной самодеятельности «Студенческая весна» стартует сегодня, 5 апреля, во Владимирском государственном университете. По традиции он соберёт самых талантливых и артистичных студентов вуза. Творческие коллективы будут выступать в актовом зале первого корпуса ВлГУ (ул. Горького, 87). В этом году фестиваль посвящен 60-летию первого полета человека в космос и проходит под девизом: «Если звезды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно?».

Сегодня свои таланты продемонстрируют студенты Гуманитарного вуза и Института экономики и менеджмента. 6 апреля выступит Юридический институт, Институт туризма и предпринимательства и Институт машиностроения и автомобильного транспорта.

7 апреля будут удивлять студенты Институтов физической культуры и спорта, архитектуры, строительства и энергетики, а также прикладной математики, физики и информатики плюс Институт биологии и экологии. 8 апреля завершат конкурсную неделю Институт информационных технологий и радиоэлектроники и Педагогический институт.

В фестивале примут участие 10 команд.

Участники «Студенческой весны» будут соревноваться в следующих номинациях: «Мистер фестиваля», «Мисс фестиваля», «Лучшая финальная песня», «Лучшая хореография», «Лучший вокально-инструментальный номер» и другие. Гала-концерт состоится 21 апреля на сцене в Городском Дворце культуры.

Напомним, что в прошлом году фестиваль студенческого творчества в опорном вузе региона прошел онлайн. Теперь «Студенческая весна» возвращается в привычном формате, но с соблюдением правил безопасности. Зрителей просят приходить на выступления в масках.

Ранее «Призыв» сообщал, что в привычном формате пройдет и «Студенческая весна» областного масштаба. Фестиваль состоится во Владимире 28 апреля. Студенты со всего региона будут удивлять своими талантами на сцене ОДКИ.