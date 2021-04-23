В СберБанке рассказали, кто берёт льготную ипотеку в России

За время действия программы льготной ипотеки, которая была запущена год назад по поручению Президента РФ, СберБанком выдано более 236 тысяч кредитов на 628,7 млрд рублей. Согласно исследованию сервиса ДомКлик, доля заёмщиков, состоявших в браке, составила 56,1%. При этом у большинства из тех, кто оформляет ипотеку с господдержкой нет детей, и они покупают жилплощадь на перспективу.

Льготная ипотека запущена во время пандемии как мера поддержки не только застройщиков, но и прежде всего граждан. Мы наблюдаем тенденцию, что она действительно работает на перспективу улучшения жилищных условий, ведь семьи, у которых нет детей, а скорее всего, и собственного жилья, покупают новую жилплощадь на будущее — хотят расшириться перед рождением детей. Только у 7,7% заёмщиков, которые состоят в браке, есть дети. Отмечу, что 43,8% ипотечных заёмщиков не состоят в браке. Напомню, что для тех, у кого рождается второй и последующие дети, в СберБанке есть другие льготные госпрограммы, где ставки еще ниже.

Николай Васев,

Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка

Названия строк Доля выдачи В браке 56,15% без детей 48,43% с детьми 7,72% Не в браке 43,85% без детей 41,22% с детьми 2,63% Общий итог 100,00%

Женщины являлись наиболее активными заёмщиками по данной программе. На их долю приходилось 51,22% всех выданных кредитов. Чаще всего ипотеку оформляли женщины сразу трёх возрастных групп: 30‒35 лет (9,01%), 35‒40 лет (9,09%), старше 50 лет (9,08%).

Доля мужчин среди ипотечных заёмщиков составила за указанный период 48,78%. Активнее всего через льготную ипотеку квартиры в новостройках покупали мужчины в возрасте 30–35 лет (11,78%), а также представители сильного пола более младшей категории — 25‒30 лет (9,38%). Кроме того, 9,65% мужчин, оформивших ипотеку в Сбербанке, приходится на категорию 35‒40 лет.

Возрастные категории Доля выдачи Женский 51,22% до 25 лет (вкл.) 2,18% от 25 до 30 6,83% от 30 до 35 9,01% от 35 до 40 9,09% от 40 до 45 7,98% от 45 до 50 7,04% старше 50 лет 9,08% Мужской 48,78% до 25 лет (вкл.) 2,17% от 25 до 30 9,38% от 30 до 35 11,78% от 35 до 40 9,65% от 40 до 45 6,32% от 45 до 50 4,33% старше 50 лет 5,16% Общий итог 100,00%

Средний размер кредита по стране в рамках программы «Господдержка-2020» составляет чуть больше 2,6 млн рублей.

При этом 35,2% объёма всей выдачи приходится на квартиры стоимостью от трёх до пяти миллионов рублей. Чуть больше 26% — на квартиры, которые стоят от одного до трёх миллионов рублей. На третьем месте — лоты по цене от пяти до семи млн рублей. Их доля составляет 17,4%. Большим спросом пользуются квартиры площадью от 30 до 40 квадратных метров.

Больше всего кредитов с господдержкой в Сбербанке выдано в Москве — 18% от общего объёма выдачи в кредитной организации, или более 24 тысяч займов. Также в тройку лидеров входят Санкт-Петербург — 10,8% (19,1 тысячи кредитов) и Красноярский край — 3,9% (11,9 тысячи).

Ранее СберБанк снизил ставки по программе льготной ипотеки. При регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке составит от 5,75% годовых — снижение на 0,35 п. п. В рамках программы субсидирования от застройщика ставка составит от 0,1% годовых. Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка-2020» составит от 6,05% годовых.

ПАО Сбербанк