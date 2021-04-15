УЗИ сердца: когда назначают и где сделать бесплатно

УЗИ сердца стабильно входит в список самых востребованных видов диагностики. По данным Владимирстата, сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из самых распространенных причин смертности во Владимирской области. В первом квартале 2020 года каждый второй владимирец скончался от болезни системы кровообращения, сообщают статистики. Именно УЗИ сердца позволяет выявить патологию на ранней стадии и вовремя назначить лечение. Это особенно важно, так как симптомы порой могут маскироваться под другие заболевания.

Чем УЗИ сердца отличается от ЭКГ, когда стоит сделать УЗИ сердца, и нужно ли к нему готовиться, расскажет врач УЗИ-диагностики Марина Бровцева.

— Марина Сергеевна, кому и когда назначают УЗИ сердца?

— УЗИ сердца — это ультразвуковое обследование, предназначенное для выявления функциональных или органических изменений. Показания к проведению УЗИ сердца определяют кардиологи или терапевты. Исследование могут назначить пациенту любого возраста — от 0 до 100 лет. Показаниями, как правило, являются боли в области сердца.

Примечание. Исследование также могут рекомендовать для уточнения диагноза, при повышенном давлении, отёках и одышке, головокружениях, слабости, при сахарном диабете, после инфаркта и при отягощенной наследственности.

— А чем отличается УЗИ сердца от ЭКГ?

— ЭКГ — это больше оценка функций сердца. А УЗИ сердца оценивает не только функцию, но и органические изменения. Оно позволяет посмотреть на работу сердца с другой стороны и уточнить диагноз.

— Насколько безопасно УЗИ сердца и как к нему подготовиться?

— УЗИ сердца — безопасный метод исследования, неинвазивный — самое главное. Он не требует больших временных затрат. На исследование уходит примерно полчаса. К УЗИ сердца готовится не нужно, как, например, к УЗИ внутренних органов. Здесь не требуется никакой подготовки.

— Где можно бесплатно пройти УЗИ сердца?

— Бесплатно сделать УЗИ сердца во Владимирской области можно в передвижных центрах здоровья. Для людей очень важна своевременность и доступность медицинских услуг. В наших комплексах жители области могут прийти на приём к кардиологу, получить рекомендации, а после, при необходимости, пройти УЗИ сердца. Это позволяет выявить заболевания на ранних стадиях и назначить грамотное лечение.

Примечание. УЗИ сердца проводится в новом третьем передвижном центре здоровья. В нем установлен УЗИ-сканер высокого класса, оснащенный специальным пакетом опций для кардиологических обследований.

«Передвижные центры здоровья» – областной долгосрочный масштабный проект, который реализует депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. Уже более пяти лет каждый житель региона имеет возможность пройти бесплатное обследование рядом с домом. Три мобильных комплекса выезжают в населенные пункты Владимирской области. Каждый день специалисты принимают более 300 человек. С начала работы проекта обследование прошли более 220 000 человек — взрослые и дети.

Приём ведут квалифицированные специалисты областного уровня: терапевт, кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, маммолог, гинеколог, специалисты УЗИ-диагностики и другие врачи. Список специалистов и расписание выездов формируются по запросам от жителей Владимирской области.

Попасть на прием в передвижные центры здоровья очень просто. График выездов публикуется:

— на сайте общественной организации «Милосердие и порядок»;

— в социальных сетях общественной организации:

Инстаграм

Одноклассники

ВКонтакте

Фейсбук

Твиттер;

— в районных газетах.

В расписании обозначены даты и населенные пункты, куда приедут специалисты, а также список врачей, которые будут вести прием.

Записаться на прием можно по телефону горячей линии 8-800-2345-003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00. Запись открыта с 13-го числа каждого месяца.

Будьте здоровы!