Утверждены новые правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет

В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учётом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячная выплата будет назначаться в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей.

Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учётом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата составит 100 процентов прожиточного минимума.