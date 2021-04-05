Утверждены новые правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет

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Областная администрация разъясняет
31 марта 2021 года Правительство Российской Федерации утвердило новые правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет включительно. А с 1 апреля уже ведётся приём заявлений от граждан на предоставление этой выплаты. В соответствии с указом Президента пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума. Ранее семьям, которые имели среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере − 50 процентов от прожиточного минимума на детей. Теперь назначение пособия будет осуществляться более адресно. Администрация Владимирской области дала пояснение, кому полагаются эти выплаты и в каком размере.
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Каков размер новых выплат
В зависимости от среднедушевого дохода семьи пособие на ребенка от 3 до 7 лет может составить 50 процентов от прожиточного минимума на детей, установленный во Владимирской области, то есть 5647 рублей, 75 процентов — 8470,5 рубля и 100 процентов — 11294 рубля.
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Кому и какая выплата полагается
В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учётом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячная выплата будет назначаться в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей.
Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учётом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата составит 100 процентов прожиточного минимума.
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Как рассчитывается среднедушевой доход семьи
При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются:
— имущественная обеспеченность семьи (наличие жилых и нежилых помещений, автотранспортных средств и др.). Имущество учитывается по состоянию на день обращения;
— период учёта совокупного дохода (за 12 календарных месяцев, предшествующих 4 месяцам подачи заявления).
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Правило «нулевого дохода»
У взрослого члена семьи обязательно должен быть доход по одной из следующих категорий: доход от трудовой или творческой деятельности; доход от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых; пенсия; стипендия.
Но есть несколько исключений, когда человек может не иметь таких доходов:
- семья многодетная и один из родителей не работает и занят воспитанием детей;
- единственный родитель ухаживает за ребёнком;
- мама или папа осуществляют уход за ребёнком до трёх лет;
- гражданин ухаживает за инвалидом либо престарелым, достигшим возраста 80 лет;
- заявителю или члену его семьи меньше 23 лет и он учился в ссузе или вузе;
- заявитель или член его семьи болел и лечился больше трёх месяцев;
- заявитель искал работу и стоял на учёте в центре занятости не более 6 месяцев;
- заявитель или член его семьи проходил службу в армии, плюс три месяца после демобилизации;
- заявитель или член его семьи отбывал наказание в тюрьме, плюс три месяца после освобождения.
«Правило нулевого дохода» не распространяется на единственных родителей, то есть на те семьи, где второй родитель умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении.
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Кому стали доступнее выплаты на детей
Данное пособие стало доступнее для семей:
− со студентами. В составе семьи будут учитываться дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно;
− с детьми-инвалидами. При определении права на это пособие не учитываются компенсационные выплаты по 10 тыс. рублей лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами;
− с опекаемыми детьми. В составе семьи при оценке нуждаемости будут учитываться дети, находящиеся под опекой.
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Как оформить новые выплаты
Заявление о перерасчёте размера ежемесячной выплаты подаётся с 1 апреля 2021 года. При этом соответствующий перерасчёт пособия будет осуществлен с 1 января текущего года. По состоянию на 1 апреля во Владимирской области принято свыше 1500 заявлений, в том числе 1400 − через Единый портал предоставления государственных услуг и 105 – в отделах социальной защиты населения и многофункциональных центрах.
По принятым заявлениям в порядке межведомственного взаимодействия направляются уточняющие запросы о доходах и составе семьи, наличии регистрации, записей актов гражданского состояния.
С 1 января 2021 года предусмотрена индексация вышеназванной выплаты для тех граждан, кто получает пособие с 2020 года. Увеличение размера будет произведено автоматически в беззаявительном порядке.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: konakovonews.ru