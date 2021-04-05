Умные светофоры поставили на «Пекинке»

На федеральной трассе в черте Владимира установили адаптивные светофоры. Они избавят перекрестки с интенсивным движением от заторов. Отслеживая дорожную ситуацию по камерам над проезжей частью, специалисты диспетчерского центра Упрдора могут регулировать фазы светофора. Один такой адаптивный светофор заработал на выезде с Веризино, сообщил «Призыву» член общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов.

Камеры установлены ещё во время корректировки схемы движения. Тогда на федеральной трассе запретили поворот налево. Но всё это время система тестировалась. Теперь, уверены эксперты, заторов в часы пик не будет.

Веризинцы жалуются на состояние дороги при выезде из микрорайона.

На «Пекинку» из Веризино автомобилисты едут по дублеру, проложенному застройщиком жилых домов. Выезд сделали двухполосным. Видимо, никто не предполагал или не задумывался, что там будут ездить грузовики и автобусы большой вместимости. Узкого выезда, тем более в горку, недостаточно для безопасного и интенсивного движения. Особенно в зимнее время, когда проезжая часть предельно заужена.

Адаптивный светофор также скоро заработает на самом проблемном перекрестке «Пекинки» — в районе улицы Горького. Камеры уже установлены на главной и второстепенной дорогах. Эксперты диспетчерского центра смогут в режиме онлайн регулировать интервалы работы светофора в зависимости от дорожной обстановки. Автомобилисты отмечают, что «хвост» с Куйбышева по утрам стал значительно меньше. Однако в сторону Горького из РТС все ещё тянется поток машин из-за узкого съезда направо.

Капитальный ремонт на «Пекинке» проводился три года. Дорожники обновили дорожное полотно, убрали левые повороты, разделили встречные потоки, обустроили выезды и съезды с федеральной трассы, поставили надземные пешеходные переходы. После всех работ, отмечают в Упрдоре, на этом участке существенно снизилась аварийность. В 2020 году зарегистрировано 38 ДТП, в которых три человека погибли и 51 были ранены. По сравнению с 2017 году число аварий и травмированных сократилось вдвое.