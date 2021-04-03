Умер ветеран футбола Валентин Афонин

Вчера, 1 апреля, ушёл из жизни выдающийся владимирский футболист, заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года Валентин Иванович Афонин. Об этом сообщил футбольный клуб «Торпедо» (Владимир), выразив соболезнования родным и близким ветерана спорта. Валентину Ивановичу был 81 год.

— Для Валентина Афонина всё начиналось во Владимире. Как и многие мальчишки тех лет, он гонял мяч во дворе со своими сверстниками, — писал в книге «Грани владимирского футбола» Владимир Шувал. — Валентину повезло. Спорт стал главным его увлечением. Это было связано с тем, что рядом с домом находился стадион «Локомотив».

Он родился во Владимире, здесь же воспитывался и тренировался. В 1959-1960 годах выступал за местные команды «Труд» и «Трактор» (Владимир). Всего за эти команды в первенствах СССР Валентин Иванович повёл 54 игры. А дальше пришла всесоюзная известность.

Валентин Афонин защищал цвета клубов СКА (Ростов-на-Дону) и ЦСКА (Москва). Был чемпионом СССР 1970 года. Выступал за национальную сборную Советского Союза. В составе сборной СССР занял четвертое место на чемпионате мира 1966 года. Участник чемпионата Европы 1968 года.

В матче СССР-Бразилия 1965 года защитнику Афонину пришлось противостоять легендарному Пеле.

— Перед первой игрой потренировались неделю — жара, декабрь, лето только начинается. Морозов вызвал: «Завтра против Пеле будешь играть, — вспоминал Валентин Иванович в интервью sports.ru в 2013 году. — После этой игры случай интересный произошел. В начале второго тайма Пеле все-таки забил, мы сыграли 2:2, а меня заменили минут за двадцать до конца — так что в раздевалку я пошел раньше всех. Выхожу из душа, надеваю костюм, вижу — идет делегация, а во главе — наш посол, мордастый такой, крепкий, и сенатор Роберт Кеннеди, младший брат убитого президента. Так получилось, что рядом с ними оказались я и Миша Месхи, который тогда не попал в состав. На следующий день наше фото с Кеннеди все газеты обошло. Через несколько лет Кеннеди-младшего застрелили палестинские террористы.

В выступлениях за сборную страны рядом с Афониным играли такие футболисты, как Яшин, Кавазашвили, Банников, Серебрянников, Сабо, Хусаинов, Воронин, Шестернев, Численко, Сичинава, Стрельцов, Иванов и другие.

После завершения игровой карьеры был занят тренерской деятельностью. Был главным тренером команды ГСВГ (1975-1979), СКА (Хабаровск) (1982-1983). Работал тренером команды «Сокол» (Москва) (1985-1998).