Улыбышевские карьеры сотрут с лица земли

Улыбышевские карьеры под Владимиром закопают. Платная автотрасса М-12 «Москва-Казань» пройдёт южнее их и затронет часть водоёма. На этом участке уже вырубают лес. О планах дорожников ликвидировать карьеры сообщили на встрече с жителями Мостостроя и Улыбышево представители госкомпании «Автодор» (заказчика строительства).

Карьеры напротив городского кладбища — одно из популярных мест отдыха владимирцев. Летом в погожие дни там собираются сотни человек. Правда, купаться на карьерах официально запрещено. Но это мало кого останавливает. Каждое лето подъезды к водоёму перекапывают, чтобы машины туда не добрались. Всё же промышленный объект, посторонние нежелательны. Но спустя несколько дней ямы зарывают — отдыхающие настырны.

Карьеры занимают площадь 12 гектаров. Глубина их — 9-12 метров.

В ближайшее время водоёмы, образовавшиеся на месте карьеров, закопают и огородят. Уже этим летом к ним будет не подобраться. Дорожники обойти их не сумели. Севернее — южный объезд Владимира, дачи и кладбище. Южнее — посёлок Улыбышево.

Кстати, из-за трассы М-12 властям областного центра пришлось внести коррективы в план развития городского некрополя. Раньше он рос на юг, пожирая всё новые и новые массивы леса. Теперь там будет трасса, и есть планы двинуть «город мёртвых» на восток — к деревне Высоково.

Многие жители Владимира, а тем более посёлка Улыбышево, новость о ликвидации карьеров наверняка воспримут негативно. В губернском городе мест, где летом можно искупаться, крайне мало. Да и в целом рукотворные водоёмы создавали приятный вид на границе Владимира и Судогодского районов. Но, с другой стороны, если эту территорию не просто выровняют, а посадят там лес — это можно считать возвращением в исходное природное состояние.

Годовой объем добычи в Улыбышево — 125-150 тысяч кубов песка.

Ведь на месте карьеров ещё четверть века назад был высокий Могильный холм, поросший лесом. В 1989 году там началась добыча песка для нужд дорожников. Применялся этот природный ресурс и при строительстве южного обхода Владимира.

Не очень понятно, откуда будут брать песок на ликвидацию Улыбышевских карьеров. Тем более что огромные объёмы этого материала нужны собственно на строительство автотрассы «Москва-Казань». Ещё — пусть и в несравненно более скромном количестве — песок понадобится для пляжа на озере Банном в Мостострое. Представители «Автодора» обещали тамошним жителям обустроить зону отдыха в качестве компенсации за неудобство от близости трассы М-12.

Справка. Автобан М-12 «Москва-Казань» построят к 2024 году. По Владимирской области пройдёт 218 километров магистрали. Это будет 4-полосная дорога с разделением встречных потоков и наружным освещением на всем пути следования. В нашем регионе намечено 4 съезда с платной трассы на бесплатные дублёры.