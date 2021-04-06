Туристический кэшбек вернулся: как путешествовать по России и экономить

Правительственная программа, направленная на поддержку внутреннего российского туризма, продлена до 30 июня 2021 года. Еще в марте уже знакомая акция вернулась к российским туристам в улучшенном формате: запущен третий этап программы туристического кэшбека.

На реализацию программы в России выделено 2 миллиарда рублей.

Стартовавшая система возврата денежных средств за путешествия по России должна помочь развивать турбизнес в регионах, снизить стоимость путевок, поскольку за период пандемии туристический бизнес стал одной из самых пострадавших сфер экономики. Каковы же условия акции, как и сколько денег можно получить за «путешествия», разбираемся с консультантом по финансовой грамотности Инной Чапуриной.