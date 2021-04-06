Туристический кэшбек вернулся: как путешествовать по России и экономить

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Кэшбек вернулся
Правительственная программа, направленная на поддержку внутреннего российского туризма, продлена до 30 июня 2021 года. Еще в марте уже знакомая акция вернулась к российским туристам в улучшенном формате: запущен третий этап программы туристического кэшбека.
На реализацию программы в России выделено 2 миллиарда рублей.
Стартовавшая система возврата денежных средств за путешествия по России должна помочь развивать турбизнес в регионах, снизить стоимость путевок, поскольку за период пандемии туристический бизнес стал одной из самых пострадавших сфер экономики. Каковы же условия акции, как и сколько денег можно получить за «путешествия», разбираемся с консультантом по финансовой грамотности Инной Чапуриной.
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Как это работает?
Мы все помним, что было уже две попытки введения программы возврата средств за путешествия по России – осенью 2020-го и зимой 2021 года. И вот третий виток. В чем же суть? Давайте разбираться. Воспользоваться предложением может любой гражданин РФ, но для этого нужно выполнить следующие требования:
- Туры можно приобретать (заказать и оплатить) на период только с 18 марта по 15 июня.
- Минимальная продолжительность тура — две ночи. Максимальная не ограничена.
- Срок окончания тура должен быть не позднее 30 июня 2021 года.
- Ограничений по количеству туристов нет. За покупку одного акционного тура клиенту вернут 20% от его стоимости, но не больше 20 000 рублей.
- На один договор можно оформить тур для нескольких человек.
- Тур можно оплатить только картой «Мир», куда и будет возвращен кэшбек.
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Сколько нужно потратить, чтобы стать участником программы?
Минимальная стоимость тура не ограничена. Можно купить поездку хоть за 5000 рублей. Максимальная цена тоже может быть произвольной, но, поскольку размер кэшбека не может превысить суммы в 20 000 рублей с одного платежа (договора), то максимальный возврат можно получить с суммы одного договора (платежа) не более 100 000 рублей.
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Сколько можно купить туров?
Количество поездок в рамках программы не ограничено. То есть за каждый купленный в рамках акции тур будет начислен кэшбек. Можно, например, весной слетать на выходные Сочи, потом купить всей семье тур на Байкал в июньские праздничные каникулы, а пожилым родителям путевки в санаторий. И получить возврат за все путешествия.
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Как платить?
Это важный момент. Путешествие должно быть оплачено одним платежом. Кэшбек начисляется только при оплате тура дебетовой картой «Мир», зарегистрированной в специальной программе лояльности. Важно: карты Мир-Maestro, Мир-JCB и Мир-UnionPay в акции не участвуют.
Если у вас нет карты «Мир», оформите её в одном из банков-участников. Для ускорения процесса эксперты рекомендуют обратиться в банки, которые выпустят и доставят такую карту на дом за 1-3 дня.
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Как зарегистрироваться в программе лояльности?
Нужно зарегистрироваться в программе лояльности «Мир» и там же привязать свою карту (или несколько карт), заполнив форму на официальном сайте программы или на партнерском сайте.
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Как получить кэшбек?
Оплатите понравившееся вам предложение на сайте партнёров программы с 18 марта по 15 июня 2021 года. Деньги зачисляются автоматически на зарегистрированную в системе карту, которой вы расплачивались за тур.
Кэшбек будет зачислен в течение 5 рабочих дней с момента оплаты.
В следующем материале читайте о том, какие направления пользуются наибольшим спросом для путешествий с кэшбеком, какова стоимость и как не стать жертвой мошенников при покупке тура.
Подготовила Инна Чапурина
Заглавное фото: covid19-global.ru