Цыганский фестиваль разгуляется во Владимирской филармонии

15 и 16 апреля во Владимире, в Концертном зале им. С.И. Танеева, пройдет фестиваль «Дни цыганской культуры». Он приурочен к 50-летнему юбилею Международного дня цыган. В рамках этого фестиваля гостям и жителям Владимирской области представляется возможность посетить выставку цыганских костюмов, мастер-класс по цыганскому танцу знаменитого танцовщика и балетмейстера Анатолия Вербицкого, а также круглый стол, посвященный актуальным вопросам жизни и деятельности цыганской общины Владимирской области. И, конечно же, всех гостей праздника ждут невероятно красочные концертные программы с участием коллективов и солистов Владимирской филармонии и легендарного Московского музыкального-драматического цыганского театра «Ромэн»!

Вход на фестивальные мероприятия – по пригласительным билетам, которые бесплатно можно получить в кассе филармонии.

Торжественное открытие «Дней цыганской культуры» во Владимире (6+) состоится в Панорамном зале Концертного зала им. С.И. Танеева 15 апреля в 16.00. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Надежда Деметр и председатель ВРОО «Национальный союз «РОМА» Александр Антонов презентуют всем собравшимся выставки цыганских костюмов, а также фото- и книжную выставку, посвященную быту и культурной жизни цыган.

С 17 до 18 часов в Панорамном зале Концертного зала им. С.И. Танеева пройдет мастер-класс по цыганскому танцу (6+). Его проведут знаменитый цыганский танцор и педагог Анатолий Вербицкий и золотой призёр Всемирной танцевальной Олимпиады ОРТО в номинации «Цыганский танец» Ольга Смирнова.

Концертная программа «За цыганской звездой» (6+) начнется в 18.30. В ней прозвучит «Кармен-сюита» Жоржа Бизе – Родиона Щедрина, а также русские и цыганские песни, романсы, мелодии в исполнении Русского оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова. В концерте принимают участие Камерный струнный оркестр под управлением Александра Сонина, ансамбль цыганского танца «Маляркица» под управлением Анатолия Вербицкого и солисты Владимирской филармонии.

Круглый стол «Социально-экономическое и этнокультурное развитие цыган в Российской Федерации: региональный аспект» пройдет в Панорамном зале Концертного зала имени С.И. Танеева 16 апреля с 15 до 17 часов. В нем примут участие представители общественной, политической и культурной элиты цыганской общины из Москвы и Владимирской области, администрации Владимирской области и Владимира, региональных и общественных структур Владимирской области. Модератор — профессор РАНХиГС, доктор политических наук Роман Евстифеев.

В 18.30 состоится торжественное закрытие «Дней цыганской культуры» во Владимире (6+). На театрализованную программу «Цыгане под небом России» (6+) владимирцев и гостей нашего города приглашает Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» под управлением народного артиста СССР Николай Сличенко. Это первый в мире профессиональный репертуарный цыганский театр, который в этом году отмечает юбилей – 90 лет.

Его спектакли отличаются от традиционных представлений, к которым привыкли многие зрители. Цыганские страсти, яркие костюмы, потрясающие танцевальные номера и множество красок — то, что характеризует весь репертуар театра. Основа программы – старинные, проверенные временем, горячо любимые зрителем и поэтому беспроигрышные романсы («Дорогой длинной», «Две гитары», «Прости меня за всё», «Взгляд твоих очей чёрных») и весёлые плясовые цыганские песни («Шэл мэ вэрста», «Бричка», «Кумушка», «Мар, Джанджа»), звучащие неизменно свежо и притягательно.

Справка. Во Владимирской области проживают 4211 цыган. Цыгане, как и все многочисленные этносы, проживающие на Владимирской земле, активно участвуют в укреплении межнациональных отношений, налаживании межнационального диалога, способствующего единению российской нации. «Дни цыганской культуры» с большим успехом прошли во Владимире в 2015 и 2019 годах. В 2016 и 2017 годах в ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых и Владимирском филиале РАНХиГС проведены конференции на тему «Диалог культур». В 2019 году Владимирская региональная общественная организация «Цыганский национальный союз «Рома» принимала участие в проекте «Поддержка цыганских НКО посредством внедрения новых практик».

Многие владимирцы помнят прекрасный Ансамбль песни и пляски владимирских цыган при Владимирской областной филармонии, созданный Николаем Жемчужным в 1957 году. Под руководством Николая Михайловича ансамбль снялся в фильмах «Табор уходит в небо» (1976) и «Мой ласковый и нежный зверь» (1978).