Троим владимирцам вынесли приговор за жестокое убийство 89-летней бабушки

Во Владимире вынесли приговор троим местным жителям за жестокую расправу над 89-летней пенсионеркой. Женщину убили из-за 2,5 тысяч рублей. Шокирует и фот факт, что в деле замешана внучка убитой. Резонансное преступление произошло в июле 2019 года. Следствием и судом установлено, что внучка престарелой женщины со своим знакомым сначала похитили у пенсионерки 50 тысяч рублей.

Затем, накопив долг, двое мужчин 22 и 29 лет обратились к знакомой, чтобы она заняла у своей бабушки 20 тысяч рублей. Пенсионерка отказала. Только вот приятелей это не устроило, и они сами нагрянули в ее квартиру.

Переговоры не увенчались успехом. Тогда подозреваемые несколько раз ударили женщину ножкой от табурета, а затем стали убивать ее. Женщина скончалась на месте преступления. Тем временем злоумышленники нашли в квартире 2,5 тысячи рублей, а затем скрылись.

Преступление совершили знакомые внучки убитой пенсионерки.

Об убийстве мужчины рассказали подельнице, отдали ей вещи, в которых совершили преступление и велели все выкинуть. Чтобы замести следы, внучка поспешила в квартиру бабушки и выкинула также ножку от табуретки.

— С учетом всех обстоятельств совершенных преступлений суд назначил наказание женщине в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года; мужчин приговорил к 16 и 16,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

20 убийств за 3 месяца

По итогам первого квартала 2021 года, во Владимирской области зарегистрировано 20 убийств, что на четыре меньше, чем в 2020 году. На 2,6% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Больше всего убийств совершено в Ленинском районе Владимира – три. Во Фрунзенском районе и Кольчугинском районе зафиксировано по два таких преступления. Раскрываемость данного вида преступлений составила 100 процентов. Такие данные приводит Следком.

Ранее «Призыв» сообщал, что гороховчанину дали 3,5 года строгача за нападение на школьницу. Злоумышленник несколько раз ударил 16-летнюю девочку, а затем ограбил ее. По данным следствия, мужчина напал на девочку вечером на безлюдной улице. Убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник подошел и ударил ее кулаком в лицо. Несовершеннолетняя пыталась убежать, но он быстро ее догнал, несколько раз ударил ногой и вырвал сумку. Неизвестно, на какую добычу рассчитывал преступник, но из ценных вещей у девочки были только коньки стоимостью около 2,5 тысячи рублей.