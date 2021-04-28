Судья подписывает приговор

Троим владимирцам вынесли приговор за жестокое убийство 89-летней бабушки

Преступникам помогала внучка убитой

Во Владимире вынесли приговор троим местным жителям за жестокую расправу над 89-летней пенсионеркой. Женщину убили из-за 2,5 тысяч рублей. Шокирует и фот факт, что в деле замешана внучка убитой. Резонансное преступление произошло в июле 2019 года. Следствием и судом установлено, что внучка престарелой женщины со своим знакомым сначала похитили у пенсионерки 50 тысяч рублей.

Затем, накопив долг, двое мужчин 22 и 29 лет обратились к знакомой, чтобы она заняла у своей бабушки 20 тысяч рублей. Пенсионерка отказала. Только вот приятелей это не устроило, и они сами нагрянули в ее квартиру.

Переговоры не увенчались успехом. Тогда подозреваемые несколько раз ударили женщину ножкой от табурета, а затем стали убивать ее. Женщина скончалась на месте преступления. Тем временем злоумышленники нашли в квартире 2,5 тысячи рублей, а затем скрылись.

Преступление совершили знакомые внучки убитой пенсионерки.

Об убийстве мужчины рассказали подельнице, отдали ей вещи, в которых совершили преступление и велели  все выкинуть. Чтобы замести следы, внучка поспешила в квартиру бабушки и выкинула также ножку от табуретки.

С учетом всех обстоятельств совершенных преступлений суд назначил наказание женщине в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года; мужчин приговорил к 16 и 16,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

20 убийств за 3 месяца

По итогам первого квартала 2021 года, во Владимирской области зарегистрировано 20 убийств, что на четыре меньше, чем в 2020 году.  На 2,6% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Больше всего убийств совершено в Ленинском районе Владимира – три. Во Фрунзенском районе и Кольчугинском районе зафиксировано по два таких преступления. Раскрываемость данного вида преступлений составила 100 процентов. Такие данные приводит Следком.

на подсудимого надевают наручники

Гороховчанина наказали за нападение на школьницу. Фото: krasrab.ru

Ранее «Призыв» сообщал, что гороховчанину дали 3,5 года строгача за нападение на школьницу. Злоумышленник несколько раз ударил 16-летнюю девочку, а затем ограбил ее. По данным следствия, мужчина напал на девочку вечером на безлюдной улице. Убедившись, что поблизости никого нет,  злоумышленник подошел и ударил ее кулаком в лицо. Несовершеннолетняя пыталась убежать, но он быстро ее догнал, несколько раз ударил ногой и вырвал сумку. Неизвестно, на какую добычу рассчитывал преступник, но из ценных вещей у девочки были только коньки стоимостью около 2,5 тысячи рублей.

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Ольга Ефремова

Фото: biz.liga.net

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