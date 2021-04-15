Три ребенка пострадали от укусов клещей во Владимире

Резкое потепление разбудило клещей. Первые случаи укусов кровососов уже зафиксированы во Владимирской области. Жертвами клещей стали дети в возрасте двух, четырех и семи лет. Причем все три нападения насекомых отмечены во Владимире. Районы разные – это микрорайоны Загородный и Доброе, а также улица Нижняя Дуброва. Если с первым случаем все относительно ясно: родители ребенка предположили, что встреча с клещом произошла в Загородном парке, то в двух других случаях родители заверяют, что на природе с детьми не были.

— Детям оказана медицинская помощь, клещей удалили, организовано медицинское наблюдение. В исследованных клещах возбудители инфекций, передающихся насекомыми, не обнаружено, — сообщила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

В ведомстве напоминают о правилах безопасности. Родителей настоятельно просят не сажать детей на траву и тщательно осматривать себя и ребенка после прогулки. Отправляясь погулять на природу, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты.

Клещей на исследование принимают во Владимире на улице Токарева, д. 5, каб. 9.

Подцепить клещей можно где угодно. Пока нет травы и листвы, они обитают в кучах мусора и на голых ветках деревьев и кустарников. По возможности удалить кровососа лучше в медицинской организации. Затем следует наблюдать за своим самочувствием в течение 21 дня.

Чтобы обезопасить жителей от атаки клещей, надзорное ведомство направило в мэрию письменную рекомендацию о необходимости провести акарицидную обработку парков и скверов.

Клещевой вирусный энцефалит — очень серьезное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может приводить к инвалидности и смерти. Симптомы клещевого вирусного энцефалита появляются в среднем через одну-две недели после укуса. Резко повышается температура, возникают головная боль, тошнота, боли в мышцах. При тяжелых формах могут развиться судороги и параличи.

Ранее врач-педиатр клиники «Палитра» Ирина Моржанова подробно рассказала читателям «Призыва» о том, как правильно вакцинироваться и что делать при укусе клеща.