Три человека погибли в массовом ДТП в Вязниковском районе

Массовое ДТП, которое унесло жизни сразу нескольких человек, произошло сегодня в Вязниковском районе. Около 9.45 на 280-м км автодороги М-7 «Волга» столкнулись три автомобиля. По данным на 10.30, известно о троих погибших и одном пострадавшем в аварии. Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

— Движение на данном участке пути затруднено. Сотрудники ОГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения, — сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

ДТП произошло перед поворотом на Мстеру в сторону Вязников.

Информация уточняется. Пользователи вязниковских пабликов сообщают о заторе автомобилей, для движения свободна одна полоса.

За первый квартал этого года во Владимирской области произошло 376 дорожно-транспортных происшествий. 42 человека погибли, 555 человек получили травмы различной степени тяжести. С участием грузовых автомобилей за это время произошло 45 аварий, в них погибли 5 человек, 58 — пострадали.

Ранее «Призыв» сообщал о смертельном ДТП в Ковровском районе. На 265-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» столкнулись два большегруза: автопоезд «Scania» и «КамАЗ». Водитель фуры был госпитализирован, однако спасти его врачи не смогли. 53-летний мужчина скончался.