Трава полыхает на Пекинке во Владимире

Пал сухой травы зафиксирован во Владимире. Судя по распространившимся фотографиям в социальных сетях, дымом заволокло Огуречную гору на Пекинке. На месте работает поисково-спасательный отряд Владимира, сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области к работам пока не привлекались, уточнили «Призыву» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

По данным на 12 апреля, на территории Владимирской области зафиксировано 18 пожаров сухой травы. Их площадь 16,5 гектаров. Два пала травы произошли накануне во Владимире. В микрорайоне Энергетик на площади 0,1 га, а также между микрорайонами Спасское и Мосино на площади 1 га. Предварительная причина большинства пожаров – неосторожное обращение с огнём.

— К тушению палов сухой травы привлекаются силы и средства поисково-спасательных отрядов и аварийно-спасательных формирований. Если загорание происходит в черте населённого пункта, участие в тушении принимают сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

По всем возгораниям проводятся проверки.

От несоблюдения требований пожарной безопасности при сжигании сухой травы страдают и люди. Пример уже есть. В больницу с ожогами поступила жительница села Панфилово Муромского района. В минувшую субботу 59-летняя женщина решила сжечь сухую траву на своём участке. Однако огонь перекинулся на забор. Пытаясь потушить пламя, пострадавшая получила ожоги.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Спасатели напоминает о необходимости соблюдения требований при разведении открытого огня на участке. Нарушителей ждут штрафы: от 2 000 до 3 000 рублей на граждан, от 6 000 до 15 000 рублей на должностных лиц, от 150 000 до 200 000 – на юридических. В особый противопожарный режим штрафы увеличиваются вдвое.

Ранее «Призыв» сообщал, что в минувшую субботу, 10 апреля, пожарные выезжали на 4 пала сухой травы.