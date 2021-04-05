Трактор провалился под лед в Суздальском районе

Груженный навозом трактор ушел под воду в Суздальском районе. Инцидент произошел в субботу днем в поселке Садовый. Фотографии и видео происшествия прислали в редакцию «Призыва» местные жители. На кадрах хорошо видно, как тяжелая техника съехала в водоем. Кабина трактора проломила лед и начала тонуть. В это время прицеп свалился на бок и перегородил дорогу. А навоз раскидало по всей проезжей части.

Трактор пробил лед и начал тонуть

Что привело к ДТП, точно пока не известно. Как рассказали «Призыву» очевидцы событий, трактор на дамбе разогнался с горки и резко притормозил. В это время груженый прицеп мог догнать спецтехнику и опрокинуться. Кабина оказалась в пруду. По другой информации, у прицепа могло заклинить колеса. Что произошло на самом деле, сказать сложно. В региональном управлении ГИБДД сведений о происшествии нет.

По некоторым данным в кабине трактора мог находиться ребенок

Машина пробила оградительный барьер и оказалась в воде. Чудом трактор разминулся с деревом, которое росло на берегу. В этом случае последствия ДТП могли быть куда серьезнее. Доставать трактор пришлось с помощью крана.

Операция по спасению трактора из воды заняла несколько часов. За происходящим наблюдали местные жители. На дамбе их было немало. Спецтехника, судя по фото, сильно пострадала. Очевидцы рассказывают, что в кабине трактора в момент аварии мог находиться ребенок. Но это неподтвержденные данные. Но самое главное, погибших и пострадавших, по словам очевидцев, нет.

Ранее «Призыв» сообщал, за одну ночь во Владимирской области сгорели сразу четыре автомобиля. Из них три пожара произошло в Кольчугино, причем на соседних улицах. Загорелся также грузовой автомобиль в деревне Аленино Киржачского района. Пострадавших на пожарах нет.