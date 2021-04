ТНТ4 впервые на ТВ покажет шоу OUTSIDE STAND UP

Сольные выступления Евгения Чебаткова, Иры Приходько и других комиков в эфире ТНТ4, премьера – 5 апреля в 23:00

Outside Stand Up – это серия сольных концертов стендап-комиков из андеграунда, а также популярных телевизионных и интернет-проектов. Каждый выпуск — выступление продолжительностью 20–45 минут, в которых стендаперы рассказывают свои монологи в специальных декорациях, подобранных под их имидж и тему концерта. Премьера шоу состоялась на YouTube в октябре 2020 года, производством проекта занимается команда Medium Quality. В эфире канала ТНТ4 состоится телевизионная премьера Outside Stand Up.

«Это первый крупный проект, в котором во главе угла комик и его видение — в остальных стендап-проектах традиционно жестко редактируют монологи и не допускают к монтажу, даже иногда навязывая образ. Здесь все наоборот: эксперименты, отсутствие цензуры, действительно острые темы. Этот проект для аудитории, которая ждет, хочет и любит стендап», – рассказал о проекте креативный продюсер Outside Stand Up Томас Гайсанов.

В первых выпусках любители жанра стендап-комедии увидят сольные выступления Евгения Чебаткова, Иры Приходько, Веры Котельниковой, Марка Сергиенко и многих других.

Премьера! Шоу OUTSIDE STAND UP — смотри с понедельника по четверг в 23:00 на ТНТ4, 18+.