Тест: что вы знаете о Судогодском районе?

Проверка для знатоков родного края

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Тест: что вы знаете о Судогодском районе? Я набрал %%score%% из %%total%%

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