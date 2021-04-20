Тайна пенсий: что россияне знают о формировании пенсионных выплат

89% россиян так или иначе интересуются своей будущей пенсией, но лишь 8% знают всё о накопительной и страховой частях, баллах и прочих нюансах, выяснили НПФ Сбербанка и портал «Рамблер». При этом почти каждый пятый (19%) уже начал самостоятельно копить на своё будущее после завершения трудовой карьеры, поскольку размер ожидаемой пенсии не кажется респондентам достаточным.

Россияне имеют довольно смутное представление о том, как формируется их будущая пенсия. Более половины респондентов (51%) признаются, что пытались в этом разобраться, но всё оказалось слишком сложно. Ещё 30% слышали о начислении баллов и формировании выплат из двух частей, но у них не сложилось чёткого понимания о том, как это работает. Только 8% россиян уверены, что знают о страховой и накопительной пенсиях всё, а 11% вообще не интересуются этой темой.

Более трети опрошенных (37%) лишь примерно представляют размер своей пенсии. 17% ориентируются при этом на опыт своих родителей или бабушек и дедушек. Каждый шестой россиянин (15%) хотя бы раз ради интереса рассчитывал размер будущей пенсии на калькуляторе ПФР, а 6% делают такие расчёты регулярно. 12% россиян утверждают, что не интересуются пенсионными выплатами, поскольку надеются только на себя, и копят на пенсию самостоятельно. 13% считают, что им пока рано задумываться о пенсии.

Опрос НПФ Сбербанка и портала «Рамблер», в котором приняли участие 3,3 тыс. человек по всей России, показал, что размер пенсионных выплат, который прогнозирует калькулятор ПФР, не кажется россиянам достаточным для комфортной жизни после окончания трудовой карьеры. Только 3% респондентов считают, что смогут нормально прожить на такие деньги. Поэтому почти каждый пятый (19%) уже начал копить на своё будущее самостоятельно, ещё 15% думают начать делать сбережения в ближайшее время.

«В ходе опроса 63% россиян признались, что размер будущих пенсионных выплат их не устраивает и они не знают, что с этим можно сделать. Но таких людей в последнее время становится всё меньше: число тех, кто самостоятельно делает сбережения, растёт, люди пробуют различные накопительные продукты, в том числе и пенсионные. Индивидуальный пенсионный план (ИПП), например, позволяет копить в комфортном режиме и оперировать небольшими суммами. В первом квартале 2021 года этот инструмент у нас оформило почти 12 тысяч россиян — это более чем в полтора раза больше показателей аналогичного периода 2020 года»

Александр Зарецкий

Генеральный директор НПФ Сбербанка