Свежая разметка на дорогах Владимира быстро исчезает

Дорожники начали наносить разметку на владимирские дороги. Делают они это по ночам. Разметка наносится краской, и водители этим недовольны. Такая разметка быстро стирается. Срок её эксплуатации порой ограничивается 3-4 месяцами. То есть к концу лета дороги Владимира вновь останутся без разметки. Либо придётся делать её вдругорядь, снова тратя бюджетные деньги.

Достаточно посмотреть на разметку нового пешеходного перехода на Ерофеевском спуске. Её нанесли две недели назад. Местами полосы уже стёрлись. Оставшиеся — едва заметны.

Круглосуточный телефон Центра управления городскими дорогами — 8-960-721-49-49.

Термопластиковая разметка дороже краски, но она себя окупает, считают эксперты ОНФ, курирующие городские дороги. Тем более, как утверждают региональные власти, у Владимира средств на ремонт дорог и обновление улично-дорожной сети денег достаточно. Город получил на эти цели 200 миллионов рублей из федерального бюджета, ещё сотни миллионов поступят из областного дорожного фонда и регионального бюджета за счет перераспределения средств между муниципалитетами и возврата транспортного налога.



Использовать термопластиковую разметку советуют и инспекторы ГИБДД. Согласно анализу происшествий за последний год, в большинстве из них сопутствующие причины — это отсутствие разметки на проезжей части и переходах. В этом году на дорогах Владимира пострадали 33. Четверо из них погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, во Владимире нет ни одного перехода и участка тротуара и проезжей части, оборудованного тактильной разметкой. В виде эксперимента поставили звуковой модуль на остановке, но слабовидящие жители сразу отметили, что найти его сложно, потому что к нему не ведет тактильная разметка. В новой схеме организации дорожного движения прописано, что первая такая разметка должна появиться уже в 2021 году.



Определены и места нанесения — на тротуарах на остановках общественного транспорта на Герцена, 39, Тракторная, 1, Сакко и Ванцетти, 39, Каманина, 25, Добросельская, 38-а, Белоконской, 6-а, а также на остановках «Балакирева», «проспект Ленина», «Дом мебели».