Светлана Мельникова покидает пост гендиректора ВСМЗ

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова уходит со своего поста. Контракт с ней Министерство культуры РФ не продлило. Пока официальных сообщений на этот счёт нет, но новость подтвердила пресс-служба ВСМЗ.
Светлана Евгеньевна Мельникова проработала в музее-заповеднике не один десяток лет, правда, с перерывом — с лета 2016 года по конец 2018 года. В это время она трудилась в должности директора Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Крыму. А ВСМЗ возглавлял столичный назначенец Игорь Конышев.
Конышев вошёл в конфликт со многими представителями музейного, в частности, и культурного, в целом, сообщества Владимирской области. Это закончилось его добровольным уходом из музея. Позже в отношении него возбудили уголовное дело за злоупотребления, и он по приговору получил условный срок, пропав из поля зрения владимирцев. А Светлана Меельникова триумфально вернулась в музей.
Светлана Мельникова проработала в ВСМЗ более 35 лет.
Кто придёт на смену Светлане Мельниковой, понятное дело, пока не сообщается. Вообще, сама новость о её отставке является неожиданность, надо полагать, и для сотрудников музея.
До самых последних дней Светлана Евгеньевна вела активную деятельность, буквально на этой неделе она открывала выставку владимирских художников в Доме учёных Курчатовского института в Москве. Причем вместе с заместителем министра культуры Аллой Маниловой.
Светлана Мельникова включена в состав Совета при Президенте России по культуре и искусству, входит в Президиум Союза музеев России. Она Заслуженный работник культуры РФ, почетный член Российской академии художеств.
Когда Светлана Мельникова в 2018 году вернулась на пост генерального директора ВСМЗ, она обозначила первоочередные задачи, которые намеревалась решать:
- Собрать профессиональный и творческий коллектив для активизации научной деятельности в ВСМЗ;
- Восстановить пользовавшийся огромной популярностью Детский музейный центр;
- Открыть Музей хрусталя в мае 2019 года с обновлёнными экспозициями;
- Договориться с Русской православной церковью о совместном использовании храмов;
- Восстановить усадьбу Храповицкого в Муромцево, которая по мысли Мельниковой является самым значимым проектом ВСМЗ, который может изменить его суть;
- Совместный проект с музеем «Херсонес Таврический» под названием «От Владимира к Владимиру»;
- Разработать концепцию развития ВСМЗ;
- Восстановить репутацию музея, который понёс имиджевые потери за время управления им командой Игоря Конышева.
Большую часть намеченного она выполнила: сформировала коллектив, восстановила Детский музейный центр, Музей хрусталя, наладила хорошие связи с РПЦ, позволившие оставить многие памятники истории и архитектуры, на которые претендовала Епархия, в собственности музея. Пожалуй, что только усадьбу Храповицкого полностью восстановить не удалось, но определённые шаги в этом направлении сделаны. Кроме того, масштаб работ не позволил этого сделать за столь короткий срок.
Николай Лившиц
Фото: «Призыва»
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