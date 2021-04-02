Свеклу и морковь на борщ собираем у себя дома

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Из кусочка овоща выращиваем свежую зелень
Обрезки свеклы и сельдерея, проросший лук и чеснок… Из этого материала без особых хлопот можно вырастить свежую полезную зелень для щей. Опытный владимирский садовод Валентина Матвеева расскажет, как это сделать.
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Свекольная и морковная ботва из обрезков
Поместите срезанную верхушку свеклы или моркови в миску с водой и поставьте на светлый подоконник. Воду меняйте раз в 3-4 дня. Через неделю появятся свежие ростки. Зелень можно использовать для приготовления супов, салатов, соусов и других блюд.
Еще лучше — поместить верхушки на влажный песок. Следите, чтобы песок всегда был влажным. Обрезая стебли по мере их роста, черенки оставляйте, они будут отрастать снова и снова.
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Свежий сельдерей из розетки
Отрезаем у пучка сельдерея основание высотой около 5 см. Получаем своеобразную розетку. Ее нужно поставить в стакан или любую другую невысокую емкость и налить немного воды. Она не должна покрывать больше половины сельдерейной розетки. И ставим растение на светлый подоконник.
Время от времени подливаем воду в стакан. Через пару дней из центра сельдерейной розетки начнут пробиваться первые зеленые листья, а через неделю появятся целые веточки свежей зелени. Воду следует менять через каждые 2-3 дня.
Из основания розетки начнут отрастать корни, и сельдерей можно пересадить из воды в горшок с землей. Через пару недель растение станет обрастать свежей зеленью, не требуя с особого ухода.
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Зеленый лук из севка и репки
Секрет выращивания зеленого лука на подоконнике многим знакомо с детства. Растение хорошо растет в любых условиях: и в банках с водой, и в пластиковой таре с грунтом. Мне лично второй вариант нравится больше: луковицы на воде частенько начинают подгнивать, источая специфический аромат. С грунтовыми у меня такого казуса ни разу не случалось.
В невысокие пластиковые контейнеры насыпаю керамзит в качестве дренажа, сверху – универсальный грунт. Слегка уплотнив землю, высаживаю в нее луковицы вплотную друг к другу, не заглубляя их в почву. Обильно поливаю — и все. Обычно сажаю проросшие луковицы, поэтому урожая долго ждать не приходится.
В качестве посадочного материала я использовала и крупный лук-севок, и обычный лук-репку. Из севка урожай, конечно, меньше — луковица быстрее истощается. Но перо, на мой вкус, мягче и нежнее. Кроме того, севок занимает меньше места при посадке. Зато крупная луковица дает больше зелени, перо у нее, как правило, крупнее, а получать урожай с нее можно дольше.
Чтобы всегда быть с урожаем, сажаю лучок регулярно — каждые 10 — 14 дней. Только сниму полностью урожай с первой «грядки», как поспевает зелень на следующей. И так круглый год.
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Чесночные побеги из чашки с водой
Проросшие дольки чеснока теряют свою остроту. Тогда им самое место в чашке с водой. Дольки очищают от чешуек и плотно устанавливают в неглубокую (3-5 см высотой) емкость, например, формочку для приготовления льда. Размещают их в вертикальном положении так, чтобы они плотно прилегали к друг к другу. Затем в емкость наливают воду до середины чесночных долек и ставят на самое освещённое окно в квартире.
По мере необходимости подливают воду. Через пару недель чеснок дает новые побеги. Ростки очень нежные на вкус. Это отличная добавка для салатов и гарниров.
После третьей срезки чеснок приходится выбрасывать. Поэтому предпочтительней выращивать свежие побеги в грунте. Каждый зубчик сажают на глубину 2-3 см и на расстоянии 1-2 см друг от друга. Как и лук, обильно поливают.
Автор: Татьяна Лысова