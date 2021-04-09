Супервесна наступит в выходные во Владимирской области

В выходные во Владимирской области наступит супервесна. Солнце будет радовать, осадков не ожидается, а воздух прогреется до +14 градусов. Ветер южный. Даже ночами будет не прохладнее нуля. Свое влияние на погоду окажет антициклон. Прогноз на следующую неделю еще лучше. Днем воздух будет прогреваться до +20 градусов, до +7 градусов и в ночные часы.

Майское тепло порадует жителей региона уже в выходные.

К середине следующей недели синоптики обещают дожди, но с оговоркой, что они будут летними и кратковременными и резко сменяются ясной погодой.

— Со среды возможны небольшие дожди, но будут они по летнему типу кратковременными. Когда подстилающая поверхность прогревается, воздух начинает подниматься вверх, формируются облака и выпадают осадки. Летом это классический вариант. Кратковременные осадки, затем вновь ясное небо, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А между тем резкое потепление спровоцирует подъем воды в реках. На сегодняшний день половодье проходит без происшествий, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» рассказывал о деревне Сущёво Суздальского района, целая улица которой оказалась отрезанной водой. Для жителей организовали переправу. На место выезжала наша съемочная группа. Сейчас вода значительно спала, но Рпень еще может выйти из берегов, а значит, ситуация может повториться.

На этой неделе лодочную переправу также организовали для жителей вязниковского Заречья. Там дежурят две моторные лодки. Отрезанными оказались 16 населённых пунктов — два посёлка и четырнадцать деревень. В них проживают более 700 человек. В местных ФАПах есть запас медикаментов. Работают 2 магазина и 2 киоска, там также созданы запасы.

В целом весеннее половодье рискует повторить показатели 2013 года. Максимальный подъём уровня воды в Клязьме прогнозируется на третью декаду апреля, в Оке – на начало мая.