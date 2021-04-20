Субсидии на оплату коммунальных услуг больше не продлят автоматически

Учреждения соцзащиты населения Владимирской области вновь принимают документы и заявления для назначения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Беззаявительный период, когда личное присутствие не требовалось, завершен. Последнее автоматическое продление выплаты произвели жителям региона с апреля по сентябрь текущего года. Теперь получателям субсидий необходимо вновь каждые шесть месяцев предоставлять все положенные документы.

Претендовать на получение такой субсидии могут жильцы, чьи платежи за коммунальные услуги превышают 22% от личного дохода. Для одиноко проживающих пенсионеров эта планка – 18%.

— При личном обращении получателей в учреждения специалистами будет осуществлен перерасчет выплаченных сумм за весь период, в течение которого субсидия продлевалась в автоматическом порядке, — сообщает департамент социальной защиты Владимирской области.

Отправляясь в учреждения соцзащиты за получением субсидии, при себе нужно иметь документы на собственность жилья, подтверждающие родство жильцов, о доходах всех членов семьи за полгода, а также оплаченные квитанции за прежние месяцы. Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактических расходов семьи на оплату коммунальных услуг.

Телефоны департамента социальной защиты населения Владимирской области: (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21.

Как рассчитать размер субсидии

Размер субсидии рассчитывается по формуле: РС = РСЖКУ * n – (МДП : 100) * ОДС. РС – размер субсидий. РСЖКУ – региональный стандарт ЖКУ. n – количество членов семьи. МДП – максимально допустимый процент оплаты ЖКУ. ОДС – общий доход семьи.

Автоматическое продление субсидий, без предоставления жителями документов, было введено в прошлом году в разгар пандемии коронавируса. Тогда из-за ограничительных мер у граждан возникли трудности со сбором необходимых справок.

С 1 июля во Владимирской области вводят единые нормативы на тепловую энергию. Чтобы не платить больше, эксперты департамента госрегулирования цен и тарифов советуют владимирцам задуматься об установке общедомовых приборов учёта тепловой энергии. Но есть дома, где по техническим причинам этого сделать нельзя. Для их жителей в областном бюджете предусмотрели субсидию — всего 95 миллионов рублей. Кто получит эти деньги, читайте в материале «Призыва».