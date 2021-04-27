Студентов могут распустить на дополнительные каникулы

Студентов высших учебных заведений планируют распустить на дополнительные каникулы. Пауза в образовании продлится с 1 по 10 мая. Соответствующий приказ уже готовится. Об этом со ссылкой на заместителя главы Министерства науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева предает информационное агентство «ТАСС«.

— Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано, — цитирует Дмитрия Афанасьева информагентство.

Минобрнауки готовит приказ о дополнительных каникулах

На данный момент, по информации «Призыва», соответствующего приказа в вузы не поступало. Но это не означает, что студенты буду посещать лекции. После решения президента продлить майские праздники, в высших учебных заведениях страны с 1 по 10 мая объявили неучебные и нерабочие дни.

Следить за всеми новостями по данной теме опорный вуз региона предлагает на своем официальном сайте и страницах в социальных сетях. Но пока ничего о приказе Минобрнауки в группе нет.

Сейчас в государственных вузах региона знания получают 25 тысяч студентов. Это на 2,3 тысячи меньше, чем в 2016 году. Поредел и преподавательский состав. Сразу на 270 человек. В 2020-2021 учебном году численность штатного профессорско-преподавательского персонала вузов составила 1153 человека. Такие данные приводит Владимирстат.

Нерабочие дни

Указ о дополнительных нерабочих днях с сохранением заработанной платы Владимир Путин подписал 23 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля. В нем подчеркивается, что данная мера принята «в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции и для укрепления здоровья граждан Российской Федерации».

Численность и состав сотрудников, необходимых для работы в период нерабочих дней, работодатели устанавливают самостоятельно

Порядок оплаты труда в нерабочие дни мая уже пояснили в Министерстве труда. Так, с 4 по 7 мая она будет производиться в обычном размере. При этом работодатель вправе самостоятельно установить повышенный коэффициент оплаты. А вот отпускникам не повезло. Минтруд разъясняет: если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается.