Строители трассы М-12 разбили сельские дороги

Сельские дороги разбиты спецтехникой, работающей на строительстве автобана М-12 «Москва-Казань». Жители деревни Уварово Собинского района разместили в соцсетях видео. На нём — разбитая дорога. Асфальт треснул, местами раскрошился, где-то пошёл волной. Ямы стали такой глубины, что туда запросто уйдёт колесо машины. И всё это произошло за неделю. Стройка только набирает обороты. То ли еще будет, возмущаются жители.

— Где же тщательный и весьма дорогостоящий «контроль» за проведением работ, который был обещан? Кто и когда восстановит местную дорогу? Там, кстати, установлен знак, что допускается нагрузка на ось не более 4 тонн. А машины возят песок по 23 куба, на три оси под 40 тонн приходится, — рассказывают автомобилисты Собинского района.

Скоростная магистраль М-12 пройдет по шести районам области и Владимиру.

Протяженность автобана по Владимирской области — 218 километров. Строительство уже развернулось в Судогодском, Собинском, Петушинском районах. Там ведётся вырубка леса, а также подвоз песка и щебня на площадки.

Проблемой разрушения сельских дорог обеспокоены и жители Судогодского района. Ранее «Призыв» сообщал, что районные власти приняли решение установить новые запрещающие знаки на въезде в Судогду. Проезд грузового транспорта по городу ограничили, как только увидели, что асфальт с ещё недавно обновленных дорог быстро «тает».

На последней планёрке у главы администрации Судогодского района обсуждался вопрос разрушения дорог сёл Андреево и Муромцево, сообщил портал «Судогодский наш».

— С ГБУ «Владупрадор» достигнуто соглашение, что в период строительства трассы компания-застройщик готова осуществлять текущий (частичный) ремонт дорог, по которым идёт движение грузовых машин, а после завершения строительных работ компания обязуется восстановить повреждённое асфальтовое покрытие. В данный момент необходимо запустить процесс своевременного восстановления дорог, — заявил глава райадминистрации Александр Смирнов.

Главы сельских поселений в ближайшие дни составят перечень дорог, подготовят акты их обследования и направят подрядчикам с М-12. На недавних обсуждениях схем строительства автобана федеральные дорожники показывали, где именно должна ходить спецтехника. На всех картах маршрут помечен фиолетовым. Действительно, в большинстве случаев дорожники используют бесплатные сельские и районные дороги. Восстанавливать их за свой счёт будут подрядчики.

За этими мероприятиями должен следить строительный контроль. Контракты на эту работу торгуются отдельно. К примеру, на второй этап стройки (от пересечения с М-7 «Волга» до пересечения с 17Р-2 «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума») стройконтроль оценен в 108 миллионов рублей. Подрядчик ещё не определён.