Страшный суд лучшего русского иконописца XVII века забыт во Владимире

Середина XVII века. Один из лучших иконописцев страны Марк Матвеев по царскому заказу заканчивает роспись стен Успенского собора в Москве и приезжает во Владимир, в Успенский собор Княгинина монастыря, чтобы навсегда оставить след не только в истории нашего города, но в истории русской монументальной живописи.

Уникальная стенопись «Страшный суд», вышедшая из-под кисти гениального изографа и его сотоварищей и практически в полном объеме дошедшая до наших дней, могла бы стать предметом гордости владимирцев, но пока не стала.

Причина банальна: о творении Марка в нашем городе многие просто не знают. А ведь он был живописцем, который работал по царским заданиям, являясь одним из лучших мастеров своего времени.

Сегодня программа «Точка на карте» решила исправить историческую несправедливость и показать людям прошедшие сквозь время уникальные росписи незаслуженно забытого талантливого средневекового изографа Марка Матвеева. Показать, кстати, в прямом смысле. В нашей программе вас ждут эксклюзивные видеокадры и фотографии.

В храме очень мало света, царит полумрак, и без специального освещения очень трудно разобрать детали средневековой композиции. Так что наше знакомство со «Страшным судом» и другими творениями артели Марка Матвеева было похоже на настоящее чудо: сквозь толщу веков мы как будто высвечивали то, что хотел донести до своих современников средневековый художник. И его послания выходили из мрака буквально на глазах, становились осязаемыми и выразительными, попадая в самое сердце уже нам, людям, живущим в XXI веке.

В чем уникальность росписей Марка Матвеева и почему Владимир можно назвать городом трех «Страшных судов»? Сколько лучший русский изограф получал за свою работу? И за что искусствовед и музейный деятель Алексей Варганов раскритиковал реставраторов советского периода, назвав их «фокусниками и мошенниками», а реставрацию стенописей Матвеева варварством? Рассказывает народный экскурсовод Алексей Валентинович.

В программе:

0:58 – Валентиныч путешествует во времени и перемещается на 400 лет назад;

1:25 – как связан митрополит Иосиф с иконописцем Марком Матвеевым;

2:11 – кто такой Марк и как царский иконописец оказался во Владимире;

2: 53 – сколько зарабатывал лучший иконописец XVII столетия;

3: 25 – кто вместе с Марком расписывал Успенский собор Княгинина монастыря;

3:54 – «золотая манера» письма;

4:33 – Владимир – город трех «Страшных судов»;

5:21 – какой вопрос задает человеку композиция «Страшный суд»?

6:53 – как католический сюжет о привязанном к столпу попал в православный храм и что это значит;

6:52 – куда шествуют праведники;

7:16 – лоно Авраамово в трактовке иконописца XVII века;

7:48 – как земля и море отдают «мертвыя своя»;

8:23 – падение злых духов, дьявол и круги ада;

9:02 – куда ведет Моисей иудеев, протестантов, афроамериканцев и дикарей и как это связано с образованием русской нации;

9:02 – куда ведет Моисей иудеев, протестантов, афроамериканцев и дикарей и как это связано с образованием русской нации; 10:38 – о результатах «поновлений» стенописей Марка Матвеева в XIX веке;

12:30 – почему искусствовед Алексей Варганов назвал реставрационные работы в Княгинином монастыре варварством.

Иосиф прислал Марка

Приезд в XVII веке в наш город Марка Матвеева связан с именем митрополита Московского и всея Руси Иосифа, который родился во Владимире во дворянской семье и, несмотря на свое высокое положение, не потерял связь со своей малой родиной. Именно этот человек и прислал расписывать Успенский собор Владимирского Княгинина монастыря лучшего иконописца XVII столетия Марка Матвеева. Тот как раз закончил работу в Успенском соборе Московского Кремля, где трудился в составе артели. Роспись столичного храма датируется 1642-1643 годам, а в 1648 году иконописец уже значится умершим.

Исследователи сходятся во мнении, что Успенский собор Княгинина монастыря был расписан в промежутке между 1643 и 1648 годами.

К примеру, искусствовед и художник Алексей Владимирович Виннер считал, что стенная живопись Владимирского Успенского собора Княгинина монастыря была выполнена в следующий период: «работы были начаты весной 1647-го и закончены осенью 1648 года». Таким образом, владимирская стенопись стала последним произведением выдающегося изографа, и вскоре после ее окончания Марк Матвеев скончался.

Марк и сотоварищи

Конечно, Марк работал не один. Есть сведения, что храм расписывали ярославские и московские мастера. Но, к сожалению, полный список не сохранился, так как специальная лента с именами всех участников работ, расположенная в алтарной части храма, серьезно пострадала. Доктор искусствоведения Вера Григорьевна Брюсова пишет в одном из своих трудов:

«Несомненно, участие Стефана Евфимьева и Севастьяна Дмитриева в качестве ведущих мастеров в стенописи собора… наряду, вероятно, с московскими иконописцами» (Стефан Евфимьев и Севастьян Дмитриев — ярославские мастера XVII века. – Прим. ред.)

За сукно и зерновые

Сколько же получал лучший иконописец страны за свою работу? Есть сведения, что за роспись Успенского собора в Москве художник получил два куска английского сукна и два куска тончайшей восточной ткани. В год Марк Матвеев получал 13 рублей (большие деньги для XVII века) и по 15 четвертей ржи и овса, то есть 1700 килограммов каждого.

Золото и лазурь

Стенопись Успенского собора Княгинина монастыря исполнена на известковом грунте, нанесенном на сложенные из большемерного кирпича стены, в один прием, слоем толщиной в 7 мм. Для укрепления росписи использовались штукатурные гвозди, которые мы, кстати, можем наблюдать и сегодня.

Роспись храма обычно начинали с верхних его частей — с купола, после чего переходили на барабан, паруса, арки, своды, затем на стены. Фон основного объёма храма был вызлащен, как и в Успенском соборе Московского Кремля. А вот алтарь написан на лазурном фоне, что подчеркивает особую сакральную функцию этой части храма.

«Страшный суд» Матвеева

Среди прочих росписей храма выделяется огромная стенопись «Страшный суд», которая традиционно располагается на западной стене. По правую руку – сюжеты рая и путь праведников. По левую – сцены ада и незавидная участь грешников, которых ожидает геенна огненная и вечные мучения. Выбор – за человеком. В центре – образ Бога, который каждому воздаст по делам его.

Общая картина второго пришествия складывается из отдельных сюжетов, состав и исполнение которых отражает уровень восприятия мира человеком XVII столетия.

Между злом и добром

Интересен сюжет со стороны ада, на котором изображен человек, привязанный к столпу. Он как будто завис между небом и землей: особого зла никому не сделал, но и добрых дел совершил недостаточно, потому и невозможно вынести вердикт, куда ему — в ад или рай. Так реализуется популярный в католицизме мотив об удовлетворении Бога добрыми делами: мало не совершать дурных поступков, важно активно делать добро. Наличие такого сюжета в православном храме – момент интересный и даже удивительный, ведь к католикам относились негативно. Но тем не менее в стенописи Марка Матвеева он присутствует.

Отдали мертвых своих

Еще один традиционный сюжет – это сцена, где земля и море отдают «мертвые своя». Исполнена она самобытно: в центре обнаженная женщина, которая держит в руках гробы, из которых выходят в белых саванах уже не мертвецы, а живые, воскресшие люди, которым и предстоит предстать на суд перед Богом.

Низвержение бесов

Экспрессивна и эмоциональна сцена падения злых духов в адский огонь. Дьявол Марка Матвеева – это сидящая в красном огне белая тень, принимающая падшие души и отправляющая их по грехам в круги ада, которые расположены в самом низу композиции.

«Неверные» – это иудеи, униаты, протестанты…

А вот что действительно отличает «Страшный суд» Марка Матвеева от более ранних вариантов этой композиции — так это сцена, как Моисей указывает неверным на воскресшего Христа.

Кто же в понимании православного человека XVII столетия неверные? Изображены они наглядно и вполне определенно — это представители других религий, конфессий и даже рас: иудеи, мусульмане, униаты, протестанты и даже африканцы и представители диких племен. Подобной сцены мы не найдем в составе композиций «Страшный суд» Успенского (роспись XV века) и Дмитриевского (роспись XII века) соборов во Владимире. Не найдем потому, что осознание себя русской нацией, которая объединилась на почве православия, произошло позже и точно сформировалось к XVII столетию, когда Марк Матвеев и писал свой вариант «Страшного суда». То есть здесь русский – это точно православный человек.

«Поновления» разрушали и сохраняли

В XIX веке живопись не один раз «поновляли», причем в те времена «поновления» могли сыграть роковую роль: часто старый рисунок сбивали и наносили новый. К счастью, «Страшный суд» Марка Матвеева избежал такой судьбы, и большой урон ему нанесен не был. Фактически сохранился полный объем авторской стенописи.

А вот после революции ситуация развивалась более драматично. В частности, в 1946 году были вскрыты старые росписи на столбах и уничтожены надписи, по которым можно было идентифицировать святителей и князей, здесь изображённых.

Известный суздальский художник-реставратор Алексей Варганов жестко критиковал действия коллег. Работали Виннер, Домбровская, Очинников, Воркудова, Щенова, Попова, Мантурова, Штейман, Григорьев. 23 ноября 1946 года Варганов писал Николаю Воронину:

«Несмотря на все мое благоговение перед реставрацией как наукой, приходится сожалеть, что методы расчистки фресковой живописи еще далеки от науки, как небо от земли, и что сами реставраторы скорее фокусники и мошенники, чем люди науки. Конечно, о реставрации икон этого сказать нельзя. В пылу разочарования сгрохал статью «о реставрации и реставраторах», помещать ее никуда не намерен, а отложил в свой архив. Н. П. [Сычев] прочитал ее и «узрев образ свой» запретил ее печатать где-либо. В ней я критикую методы тех, кого И. Э. [Грабарь] посылает к нам для работ. В частности, работы по Княгинину я считаю варварством, так как «мастера» смыли все надписи с изображений святых. Теперь ходим и гадаем!»

Последними реставрационными мероприятиями в соборе были работы с 1966-го по 198 год, проводимые «Владреставрацией» под руководством Александра Петровича Некрасова. И эта реставрация существенно улучшила состояние древних стенописей. Более никаких работ не проводилось.

Сегодня стенное письмо лучшего иконописца XVII столетия тоже нуждается в реставрации и ждет своего благодетеля. Но увидеть и оценить уникальное произведение русской монументальной живописи может каждый. Так что, гуляя по центру Владимира, обязательно загляните в Успенский собор Княгинина монастыря, хотя он и не стоит на популярных туристических маршрутах, однако теперь вы знаете, что здесь расположено уникальное стенное живописное полотно, аналогов которому в нашем городе просто нет.