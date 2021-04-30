Сроки посева сместились из-за погоды. Как это скажется на урожае?

Сырость мешает начать посевную. Техника в поле не может войти. Пробовали — никак. Из-за этого активные сельхозработы могут начаться в середине мая. Скажется ли смещение сроков на будущем урожае? Об этом «Призыв» поговорил с директором департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области Константином Демидовым.

Холод и сырость

— Константин Борисович, как нынешняя погода повлияла на работу селян?

— В этом году необычная весна — холодная, затяжная. Конечно, это отодвинуло сроки посевной. На сегодняшний день к массовым работам мы, по сути, не приступили. Отдельные хозяйства попытались начать весенне-полевые работы, но вынуждены были из-за постоянных дождей вернуться опять в мастерские.

Всего в нынешнем году сельхозпроизводителям области предстоит посеять 124 тысячи гектаров всевозможных культур. И в целом сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства выйдут на уровень посевных площадей в 275 тысяч гектаров. Это чуть больше прошлогоднего, примерно на 3 тысячи га.

— А как с готовностью техники, ГСМ?

— В этом году готовность даже несколько выше прошлогодних показателей. Потому что затяжная весна позволила продлить сроки подготовки. И это не смотря на то, что стоимость подготовки к весенне-полевым работам подорожала.

Больше всего подорожали удобрения — примерно на 40 процентов.

Это объяснимо: изменился курс рубля, выросли цены на многие комплектующие, на оборудование, семенной материал, удобрения. Это привело к подорожанию стоимости весенней посевной кампании примерно на 20 процентов. Она по Владимирской области оценивается в целом в сумму около 2,5 миллиардов рублей.

Сроки сместились не критично

— Посевная кампания ещё не началась, но уже подорожала. И как отреагировали хозяйства?

— Можно сказать, что все предприятия справились с этим вызовом. И сегодня их готовность к сезону можно оценить, как высокую. Семенной материал заготовлен полностью. Удобрения уже находятся на складах предприятий в количестве 75 процентов от потребности — все остальные заказы находятся в дороге.

В 2020-м посевная началась 6 апреля — очень рано для нашего региона.

Горюче-смазочные материалы по традиции последних лет не заготавливаются, как раньше, впрок. Они поступают непосредственно с колёс в ходе посевной кампании.

А как отразится на будущем урожае то, что сместились сроки посевной?

— По традиции, чем раньше посеяли, тем лучше урожай получили. Но в целом смещение сроков не критично и не должно сказаться на урожайности сельскохозяйственных культур. Несомненно, из-за того, что сместились сроки, нам придётся максимально мобилизоваться, провести посев как можно быстрее.

— По вашим прогнозам: когда техника сможет выйти в поля, когда начнутся активные посевные работы?

— Я предполагаю, что самые активные работы начнутся уже в первых числах мая. Опять же, это произойдёт, если погода не преподнесёт очередных сюрпризов. Тогда с севом ранних зерновых культур мы должны уложиться в течение двух недель.