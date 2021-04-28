Социальные выплаты за май жителям Владимирской области перечислят до 30 апреля

Региональные социальные выплаты жители Владимирской области получат до 30 апреля. Связано это с продолжительными майскими праздниками. При этом департамент социальной защиты населения Владимирской области подчеркивает, что относится это к тем гражданам, кто получает выплаты, предусмотренные областным законодательством. Они положены семьям с детьми, это детское пособие, компенсация на питание, меры поддержки многодетным семьям, областной материнский капитал и другие. А также ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий лицам.

Федеральным льготникам сроки получения выплат не озвучили.

Учреждения социальной защиты населения произведут их по мере поступления средств из федерального бюджета. Сюда относятся ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребёнка, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, на третьего ребёнка до достижения им возраста 3 лет, компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие.

При этом одна федеральная льгота уже произведена. Это ежегодная денежная выплата награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России». В 1 квартале текущего года эту меру поддержки получили 8 855 жителей региона на общую сумму в 135 миллионов рублей. Выплату произвели в беззаявительном порядке.

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Жителям Владимирской области, кто только получил этот почетный знак, для оформления выплаты необходимо представить в учреждение социальной защиты населения по месту жительства заявление. При себе потребуется также документ, удостоверяющий личность и удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почётный донор России».

График выплаты пенсий в мае

1 мая и 9 мая для всех отделений почтовой связи – выходной день. 30 апреля и 8 мая отделения закроются на час раньше. 2 мая они будут работать по обычному расписанию, 3 мая – по расписанию субботы, а 10 – воскресенья.

С 4 по 7 мая отделения связи будут работать в обычном режиме. Более подробную информацию получатели пенсий могут узнать в своём почтовом отделении.

— График перечисления пенсий и прочих социальных выплат в кредитные учреждения: 1-я и 2-я очередь – 29 апреля, 3-я очередь — 21 мая, — сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области.

Ранее порядок оплаты труда в нерабочие дни мая уже пояснили в Министерстве труда. Так, с 4 по 7 мая она будет производиться в обычном размере. При этом работодатель вправе самостоятельно установить повышенный коэффициент оплаты. А вот отпускникам не повезло. Минтруд разъясняет: если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается.