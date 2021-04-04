Составили список неотложного ремонта дорог Владимира. Перечень здесь

Текущий ремонт дорог во Владимире начнётся середины апреля. Он продлится полтора месяца – до конца мая. Залатают те дороги, на состояние которых пришло больше всего жалоб от горожан. В перечень неотложных ремонтных работ (по терминологии мэрии) попали участки по улицам Красноармейской, Мира, Горького, Егорова, Нижняя Дуброва, Дзержинского, Октябрьский и Суздальский проспекты, а также дороги на Содышку, Коммунар, Уварово, Бухолово.



Подрядчики уже определены. Для начала работ они ждут сухой погоды с плюсовой температурой. Пока же на аварийных участках проводится ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Ей можно работать и в лужах, и при минусе. Ежедневно латают в среднем 100 квадратных метров дорожного покрытия, расходуя на это около 6 тонн особо прочной смеси.

В этом году «заплатки» поставили уже на двух тысячах квадратных метрах дорог.

Расторгованы все контракты на объекты по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На замену полотна на дорогах и местами тротуарах по 12 улицам города потратят 250 миллионов рублей. В списке: мост на улице Мира, ведущий к ДдЮТ, Нижняя Дуброва, Дзержинского, Красноармейская, Егорова, Горького, Судогодское шоссе, дороги Коммунар — Заклязьменский — Уварово — Бухолово и посёлок Содышка.



В мэрии обещают в этом дорожном сезоне запустить транспортную развязку Сперанского-Чапаева. Вот только обращения общественников из организаций «Народный контроль» и ОНФ по поводу ремонта подъездных путей к развязке власти пока не учитывают. Нужно привести в порядок дороги по Сперанского, Чапаева, Пугачева, Разина и Парижской Коммуны, чтобы новый объект по-настоящему разгрузил юго-западный район.

Эксперты ОНФ также указали администрации на то, что та игнорирует карту убитых дорог, которую составляли автомобилисты города. В ней красным цветом помечены улицы Институтский городок, Центральная в микрорайоне Спасское, Ново-Ямской переулок, Растопчина, Фатьянова, Энергетиков, Перекопский военный городок, Университетская, Толмачевская и Красносельская.