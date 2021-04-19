Сортировать мусор от Владимира до Гороховца пригласят инвестора

Частной компании могут передать обязанности регионального оператора «Биотехнологии» по сортировке и обработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Есть риск, что самостоятельно этот процесс регоператор в положенные сроки не наладит. По последним данным из «Биотехнологии», до сих пор не решён вопрос с оформлением и передачей земельного участка по соседству с полигоном в Марьинке. А именно там должен разместиться сортировочный комплекс. И заработать он должен до конца года. Если этого не произойдёт, ответственность за это перед федеральным центром наряду с компанией «Биотехнологии» будет нести областная администрация.



Подставляться из-за нерасторопности регоператора чиновники не хотят. И просчитывают варианты решения ситуации. В частности, привлечение частного инвестора, который займётся сортировкой.

Роман Годунин, заместитель губернатора Владимирской области:

Желающих поучаствовать в этом бизнесе очень много. Я им (регоператору «Биотехнологии») говорю: либо занимаетесь сами, либо находим инвестора.

Сегодня мы уже выезжали на место с инвестором.

У каждого своя история. Кто-то занимается сортировкой, кто-то вывозом, кто-то утилизацией.

Компания «Биотехнологии» обслуживает 3 города и 6 районов области с населением 740 тысяч человек.

В администрации области подчеркивают, что с точки зрения организации процесса неважно, кто будет выполнять вывоз, а кто сортировку и переработку. В списке кандидатов на строительство комплекса фигурируют серьёзные компании, заручившиеся поддержкой таких крупных финансовых учреждений, как «Сбербанк» и «Внешэкономбанк».

Во Владимире мусоросортировочная станция существует уже давно. В прошлом году регоператор пытался наладить взаимодействие с её руководством. Даже заключили контракт. Согласно ему «Биотехнологии» должны были отправить 38 тысяч тонн мусора на переработку. Но по факту на станцию поступило только 8 тысяч тонн.

В итоге при расчете новых тарифов для населения за обращение с ТКО на 2021 год департамент госрегулирования цен и тарифов исключил эту статью расходов и снизил тариф на 8%. Подробнее о расчетах экспертов и требованиях регоператора «Призыв» сообщал здесь.

8 (4922) 52-98-86 и 77-83-01 — телефоны для разъяснений по вопросам тарифного регулирования региональных операторов.

Ежемесячно регоператор «Биотехнологии» убирает с улиц городов и районов порядка 10 тысяч тонн мусора. Ежедневно на улицы выходит около сотни мусоровозов. На территории обслуживания — 3386 контейнерных площадок. Во Владимире есть небольшое количество контейнеров с раздельным сбором мусора, но по факту мусоровозы забирают все содержимое в одно отделение.

Справка. В зону, которую обслуживает компания «Биотехнологии», входят Владимир, Ковров, Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы.

В Коврове отдельно наладили сбор пластика, картона и батареек. На нескольких площадках компания «Экоград» проводит регулярный сбор мусора для переработки. Такие же разовые акции устраивает во Владимире и компания «Спецтранс». Руководство очень активно сотрудничает с волонтерами из экологического движения «Раздельный сбор». О ближайших акциях можно узнать у них в группе «ВКонтакте».



В нынешнем году сортировочные станции должны построить и другие регоператоры, работающие в нашем регионе, — «Хартия» и «Эко-транс». В администрации области сообщают, что они активно двигаются в этом направлении.

Для сведения, регоператор «Хартия» проводит акции в Петушинском и Александровском районах в виде викторин и игр, проводят занятия с детьми о важности раздельного сбора мусора. И напоминает о стационарных пунктах приема отходов для переработки.