Сочи, Крым, Питер с кэшбеком: куда едут туристы на майские  

Продлить программу кэшбека за путешествия по России «по меньшей мере до конца года» предложил президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ. О том, что такое кэшбек и как им воспользоваться, мы недавно подробно писали на «Призыве». Сегодня же будем разбираться в том, куда можно съездить со скидкой, что предлагают туроператоры и что выбирают путешественники? Информацию собирала финансовый консультант, сотрудник сферы туризма Инна Чапурина.

Туры близкие и дальние

Россия — необъятная страна, по которой можно путешествовать долгое время и каждый раз находить новые и интересные места! К участию в акции пригласили туроператоров, отели, санатории, а также круизные компании и сайты-агрегаторы. Гостеприимно распахнули двери многочисленные загородные базы отдыха и санатории на любой вкус и кошелек. Для туристов это отличный шанс приобрести не только бюджетный автобусный тур на несколько дней, но и дорогой с перелетом, проживанием, трансфером, а зачастую, и питанием в отдаленные уголки нашей необъятной страны. Причем по цене авиабилета. Да еще и получить кэшбек не только от стоимости отеля, но и от транспортных расходов. А для рынка — это возможность простимулировать и гарантировать заполняемость российский курортов. Стоит обратить особое внимание на онлайн-агрегаторы, через которые не только удобно выбирать, но и легко покупать разнообразные туры, которые принимают участие в программе.

ВАЖНО! По программе кэшбека отдельно можно вернуть только стоимость проживания в отеле, принимающего участие в программе. Возврат со стоимости проездных билетов не производится, поэтому для получения максимальной суммы возврата рекомендуем выбирать полный турпакет (дорога, проживание, питание, экскурсионное обслуживание) и оплачивать его единым платежом по карте «МИР».

Фавориты продаж

На майские праздники фавориты продаж по кэшбеку – это морские курорты. Они популярны у путешественников всех возрастов. После закрытия Кипра и Турции востребованность отечественных здравниц возрастает в разы, а, учитывая неожиданное продление каникул, у многих появилась возможность устроить себе полноценный оздоровительный отдых на побережье. Представляем рейтинг самых популярных направлений.

Черно морское побережье Сочи . Это абсолютный лидер продаж. Здесь планируют отдыхать 64% туристов. На данный момент усредненный тур в Сочи на майские праздники обойдется туристам от 29 000 рублей на двоих на 7 дней (включает перелет Москва-Адлер-Москва и проживание в отеле), возврат по акции в этом случае составит 5800 рублей.

Это абсолютный лидер продаж. Здесь планируют отдыхать 64% туристов. На данный момент усредненный тур в Сочи на майские праздники обойдется туристам от 29 000 рублей на двоих на 7 дней (включает перелет Москва-Адлер-Москва и проживание в отеле), возврат по акции в этом случае составит 5800 рублей. Красная Поляна и Крым. Они делят второе место по популярности. Здесь проведут каникулы 9% туристов. Весна – лучшее время для прогулок и экскурсий по многочисленным достопримечательностям: ни жары, ни толп туристов. Встретить майские праздники в горах вдвоем можно минимум за 35 000 рублей (перелет из Москвы в Адлер и обратно, 7 ночей в отеле, трансфер и страховка), сэкономив на этом по акции 7 000 рублей. Самый доступный летний тур в Крым на двоих обойдется, начиная от 27 000 рублей на двоих на неделю (включая перелет, проживание, страховку и трансфер). Сэкономить в этом случае получится около 5 400 рублей.

Они делят второе место по популярности. Здесь проведут каникулы 9% туристов. Весна – лучшее время для прогулок и экскурсий по многочисленным достопримечательностям: ни жары, ни толп туристов. Встретить майские праздники в горах вдвоем можно минимум за 35 000 рублей (перелет из Москвы в Адлер и обратно, 7 ночей в отеле, трансфер и страховка), сэкономив на этом по акции 7 000 рублей. Самый доступный летний тур в Крым на двоих обойдется, начиная от 27 000 рублей на двоих на неделю (включая перелет, проживание, страховку и трансфер). Сэкономить в этом случае получится около 5 400 рублей. Санкт-Петербург занимает в нашем рейтинге почетное третье место. Для тех, кто успел соскучиться по Северной столице и «серебряному ожерелью» её пригородов, — это хорошая возможность полюбоваться ее «строгим, стройным видом», «прорваться» на экскурсии в многочисленные музеи, побывать в парках Петергофа и Екатерининского дворца (без компании китайцев). Сюда отправятся 5% туристов выбравших тур с кэшбеком. Причем выбраны были в Северной столице туры в самой низкой ценовой категории: чек в третьей волне акции кэшбека начинается всего с 12 000 рублей на человека. Экономия в этом случае составит 2400 рублей. Не стоит забывать, что Балтика хоть и холодное, но все же море!

занимает в нашем рейтинге почетное третье место. Для тех, кто успел соскучиться по Северной столице и «серебряному ожерелью» её пригородов, — это хорошая возможность полюбоваться ее «строгим, стройным видом», «прорваться» на экскурсии в многочисленные музеи, побывать в парках Петергофа и Екатерининского дворца (без компании китайцев). Сюда отправятся 5% туристов выбравших тур с кэшбеком. Причем выбраны были в Северной столице туры в самой низкой ценовой категории: чек в третьей волне акции кэшбека начинается всего с 12 000 рублей на человека. Экономия в этом случае составит 2400 рублей. Не стоит забывать, что Балтика хоть и холодное, но все же море! Прокатиться в «Европу»: речь идет о европейском «анклаве» России — Калининградской области. Она закрывает рейтинг победителей – 5% в структуре продаж. Романтика спокойных прогулок берегом Балтийского моря, дюны Куршской косы, форты Кенигсберга, дачные улочки курортов, Музей янтаря, копченый угорь с пенным. В Калининграде средний чек на двоих (без перелета) обойдется 47 000 рублей, из них свыше 9 000 – возврат по акции кэшбека.

Путешествия «не для слабаков»

Путешествовать по нашей стране — это как собирать мозаику из современных мегаполисов, самобытных деревушек, пестроты южных курортов и сдержанной красоты северных пейзажей. Например, Алтай — совсем недавно «осваиваемое» организованным туризмом место уже готово предложить отдых на разный вкус. Суровые ущелья, реки с бирюзовой водой и горные вершины никуда не делись, но их дополнили комфортные отели со всеми удобствами. Стоимость тура на Алтай начинается от 23 000 рублей (без стоимости транспорта до Барнаула, соответственно возврат 20%).

Давно мечтали покорить Эльбрус или сплавиться по реке в Карелии? Пожалуйста! Любителям активного отдыха подойдут приключенческие туры. Стоимость от 9 800 рублей за трехдневный тур с отправлением из Петрозаводска или Санкт-Петербурга, возврат кэшбека будет примерно равен стоимости ж/д билетов к месту сбора группы.

Не забываем об эскурсиях и лечении

Любителям истории и архитектуры предлагаются многочисленные туры по городам России. В 2021 году это не только города Золотого Кольца, но и Смоленск, Псков, Тула, Рязань, Калуга. Туры выходного дня в эти города могут обойтись в пределах 10 000 рублей на человека. Соответственно возврат составит — около 2 000 рублей.

Хотите релаксировать на водах? Туристов, желающих восстановить здоровье, ждут на курортах Минеральных Вод. Санатории Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска готовы обеспечить уставшим от ограничений туристам восстановительные процедуры. Стоимость одного санаторного дня по системе «всё включено» начинается от 2 400. Как видите, идей для путешествия по России много, осталось выбрать маршрут по душе. Можно отправиться отдыхать на выходные или праздники или организовать полноценный отпуск. Полный список туроператоров, отелей, агрегаторов и круизов, которые участвуют в акции, опубликован на сайте мирпутешествий.рф.