На дорогах и тротуарах снег и каша

Снег может вернуться во Владимирскую область в ночь на среду

В течение недели ожидаются дожди

На смену аномальному теплу во Владимирскую область пришло резкое похолодание. Всему виной активный балканский циклон. Среда, 21 апреля, судя по прогнозам, станет самым холодным днем рабочей недели. Не выше +10 градусов днем, ночью всего +4 градуса. Омрачат погоду и дожди, они прогнозируются до конца недели. А еще синоптики пугают мокрым снегом. Осадки, про которые с уходом зимы мы забыли, могут вновь напомнить о себе.

Погодные сервисы обещают грядущей ночью снег

Во Владимирской, Калужской, Смоленской областях возможен мокрый снег, в Воронежской, Тамбовской и в нескольких других регионах ожидается усиление ветра до 15-22 м/с, — сообщает ТАСС со ссылкой на местные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Циклон несет во Владимирскую область похолодание и дожди.

Погода удивит своим непостоянством

До конца недели, судя по данным погодных сервисов, нас ждут «температурные качели». Завтра воздух начнет прогреваться. К пятнице ожидается уже до +17 градусов днем, а затем снова похолодает. В выходные пока прогнозируется не выше +10 градусов в дневные часы. И дожди.

Переменчивой будет погода и в мае, по крайней мере, в начале последнего весеннего месяца. По предварительным прогнозам, потепление случится ближе ко Дню Победы. Первые же дни месяца, кстати, праздничные, будут «нешашлычными»: ночью — от +1 до +6 градуса, днем — от +12 до +17 градусов. Местами возможны дожди.

центр Владимира

Потепление в мае можно ждать ко Дню Победы

Первомай несколько прохладный, умеренная температура, а к 9 Мая будут хорошие, комфортные температурные показатели, — цитируют «Известия» ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Есть у синоптиков и предварительный прогноз на лето. Ожидается, что температура почти на всей территории России будет около и выше нормы. Также возможен небольшой дефицит осадков. При этом метеорологи подчеркивают, что точность долгосрочных прогнозов существенно уступает краткосрочным. Их вероятность составляет около 70%.

Плохой погоды не бывает

У похолодания есть один очевидный плюс. Такая погода улучшит пожарную обстановку в регионе. Пока же она остается сложной. Только за минувшие сутки в области было зафиксировано 46 поджогов. 28 из них произошли в границах населённых пунктов. Площадь пожаров составила 107 гектаров. С начала года в регионе произошло 327 пожаров сухой травы на общей площади почти 2 тысячи гектаров.

Огнем были уничтожены хозяйственные постройки, дачи, бани и жилые дома. В селе Суворотское Суздальского района сгорели сразу 4 дома, жители деревни Першково в Гусь-Хрустальном районе лишились 11 домов.

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Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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