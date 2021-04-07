Случаи бешенства зарегистрированы в пяти районах Владимирской области

Населенные пункты пяти районов Владимирской области названы неблагополучными по бешенству. Это деревня Внуково Суздальского района, село Воскресенское Юрьев-Польского района, поселок Гусевский Гусь-Хрустального района, микрорайон Пиганово во Владимире и деревни Хреново и Угор Собинского района.

По данным на начало апреля, на территории Владимирской области зарегистрированы 10 случаев заболевания животными бешенством. Главные его разносчики — дикие звери. Среди заболевших 6 лис, 1 енотовидная собака, 1 собака и 2 кошки, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ситуация по бешенству животных во Владимирской области сохраняется напряженной.

Бешенство чаще фиксируется у диких зверей, реже у домашних животных. Заражаются им и люди. За 2 месяца текущего года зарегистрирован один случай заболевания бешенством у человека. Для сравнения, в прошлом году их было 7, а в 2019-м — 2 случая.

От укусов, ослюнений и оцарапывания животными в 2020 году пострадали 3746 жителей региона. Среди них 1095 детей. 88 человек укусили дикие животные. Куда больше владимирцев пострадали от нападения собак.

— Укусов, нанесенных собаками в прошлом году, было зарегистрировано 2147 случаев, среди них 697 детей. Всем пострадавшим лицам оказана своевременная антирабическая помощь, — уточняет управление Роспотребнадзора.

Надзорное ведомство настоятельно просит жителей региона избегать контактов с беспризорными и дикими животными, особенно с хищными. В случае нападения следует срочно обратиться к врачу. Простые правила могут спасти жизнь.

Ранее «Призыв» рассказывал, как в селе Городище Юрьев-Польского района на женщину напала бешеная лиса. Отбиться от животного многодетная мать смогла с помощью рюкзака.

Справка. Бешенство — опасное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему человека и животных. Без профилактических прививок заканчивается смертью.