«Скорую помощь» в Петушинском районе залихорадило после снятия надбавок

Вместо положенных по нормативу восьми экипажей «скорой помощи» в Петушинском районе дежурят два. Люди часами ждут приезда врачей. Территорию с населением в 65 тысяч человек обслуживают всего 12 фельдшеров. Трое из них заявили о том, что уволятся. Причина демарша — финансовые разногласия между ними и руководством Петушинской райбольницы. Раньше людям в белых халатах доплачивали за переработки. Теперь дополнительных средств фельдшеры не получают.

Малыми силами

С 2018 года работало дополнительное соглашение к трудовому договору между медиками и руководством райбольницы. Оно обеспечивало дополнительные выплаты фельдшерам, выезжающим на вызовы в одиночку (в бригаде должно быть два фельдшера). Выплаты составляли 31 000 рублей при отработанных 240 часов в месяц.

— В конце 2020 года действие соглашения закончилось по причине экономических проблем больницы. В этом году из-за сложной экономической ситуации в здравоохранении мы физически не могли выплачивать данные компенсации фельдшерам, это идёт в ущерб всей больнице, — привели слова и.о. главврача Петушинской ЦРБ Владимира Снигура на официальной странице администрации района в ВК.

В марте ситуация обострилась до предела. На весь район могла дежурить лишь одна бригада. Часть вызовов пришлось обслуживать дистанционно. Неукомплектованность «скорой помощи» уже составляет 50%. А те, кто остался, могут уйти.

Фельдшеры намекнули, что в Орехово-Зуево зарплаты в разы выше.

Медики выступают с однозначной позицией: никто в коллективе не согласен с оплатой труда. Раньше это делали за дополнительные деньги. Но доплаты отменили, и фельдшеры перестали работать по одному. Бригад стало меньше.

Один не воин

По федеральному закону работникам «скорой помощи» ездить на вызовы без напарников не положено. Заходить в квартиру в одиночку — рискованно. За то, что медики пренебрегали опасностью, они получали доплату.

— В январе нас заранее никто не уведомил, что соглашение закончилось, и в феврале мы не получили деньги. В марте коллеги посовещались и решили, что никто рисковать своей жизнью за зарплату не будет. Нагрузка возрастает, существует риск для жизни, — процитировал слова старшего фельдшера «скорой помощи» паблик районной администрации.

Разногласия по оплате труда фельдшеры уже обсудили с местными властями.

На данный момент медпомощь бригадами «скорой помощи» практически не оказывается или оказывается не в полном объеме, считает глава администрации Петушинского района Александр Курбатов. Заложниками ситуации стали простые люди. Представители района составили обращение в региональный департамент здравоохранения региона.

Реакция облздрава

В администрации области на ситуацию тоже отреагировали. Накануне руководители облздрава провели рабочую встречу с трудовым коллективом. Как сообщает пресс-служба «Белого дома», обсудили «вопросы правильности установления выплат стимулирующего характера и дополнительной проработки критериев эффективности деятельности работников отделения скорой медицинской помощи».

— По итогам обсуждения представителями департамента здравоохранения было предложено комиссионно, с участием трудового коллектива и профсоюзной организации, рассмотреть варианты оценки критериев, исходя из финансовой возможности районной больницы, — отмечается в разосланном пресс-релизе.

В «Белом доме» пообещали взять ситуацию на контроль. Однако сколько ещё продлится трудовой спор, сказать сложно. Из-за невыполнения плановых показателей перед фондом ОМС задолженность Петушинской районной больницы составляет порядка 40 миллионов рублей. И где учреждение возьмет деньги на дополнительные выплаты, вопрос болезненный.