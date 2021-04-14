Синоптики спрогнозировали погоду на лето

Лето в этом году обещает порадовать хорошей погодой. Температура почти на всей территории России будет около и выше нормы. Также возможен небольшой дефицит осадков. Такой предварительный прогноз сделали синоптики, отметив, что особенно актуален он будет для жителей европейской части страны. А значит, и для нашей Владимирской области.

— Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях, — высказался научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Парламентской газетой».

При этом метеоролог подчеркнул, что точность долгосрочных прогнозов существенно уступает краткосрочным. Их вероятность составляет около 70%.

Вторая половина недели будет прохладнее первой.

Если долгосрочные прогнозы синоптиков еще могут поменяться, то о погоде ближайших дней можно говорить с большей уверенностью. Завтра, 15 апреля, сохранится жаркая и сухая погода. Днем воздух прогреется до +21 градуса. С пятницы температура начнет понижаться и к выходным достигнет +15 градусов в дневные часы. Прохладнее станут и ночи – в районе +3 градусов. Центр погоды «Фобос» и вовсе прогнозирует грозовые дожди. В популярных погодных пабликах пока такой информации нет.

Между тем небольшое похолодание и возможные дожди помогут улучшить ситуацию с природными пожарами в регионе. На сегодняшний день она непростая. В этом году в области уже произошло 48 палов сухой травы. 40 из них – в границах населённых пунктов. Общая площадь травяных пожаров составила более 43 гектаров.

За прошедшие сутки во Владимирской области произошло три случая перехода огня с сухой травы на строения. Так, в Муромском районе от пала травы сгорели баня и сарай. Аналогичные случаи произошли в Камешковском и Ковровском районах.

Ранее «Призыв» сообщал, что оперативно фиксировать природные пожары во Владимирской области будут с воздуха. «Владлесхоз» закупил 4 квадрокоптера.