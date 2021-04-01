Синоптики рекомендуют водителям не торопиться с летней резиной

Жителям Владимирской области, как и всей Центральной России, пока не стоит спешить с переходом на летнюю резину. Как минимум, ближайшие две недели. В ночные часы еще будет подмораживать, в грядущие выходные погодные паблики прогнозируют до -4 градусов. Свое влияние на погоду окажет серия североатлантических циклонов. Дневная плюсовая температура хоть и будет компенсировать похолодание, смена шин пока преждевременна. На дорогах может образоваться гололедица. Не исключены и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Погода в апреле будет изменчивой.

В начале следующей недели циклоны сменит антициклон. Погода улучшится, в разгар дня столбики термометров покажут плюс девять градусов. Ночные температуры будут плюсовыми. Однако волна арктического холода может обрушиться вновь.

— В середине апреля ожидается очередная волна арктического холода, которая может сопровождаться осадками в смешанной фазе. Поэтому в ближайшие две недели рекомендую воздержаться от переобувки автотранспорта, — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в отсутствии достаточного количества солнечного света владимирцы активно используют фитолампы, которые помогают выращивать урожай.