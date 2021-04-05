люди идут по городу

Синоптики рассказали о погодных капризах наступившей недели

Апрель пока отличается непостоянством

Погода наступившей недели будет удивлять жителей Владимирской области своим непостоянством. Судя по данным погодных пабликов, нас ждут «температурные качели». В начале недели температура устремится вверх, в дневные часы воздух прогреется до +12 градусов. В четверг-пятницу она опустится до +5 градусов, а к выходным вновь начнет расти.

Переменчивой погода будет и в плане осадков. Уже завтра свое влияние начнет оказывать атмосферный фронт, вероятны небольшие дожди. В среду облаков станет больше, увеличится и интенсивность осадков.

В среду и четверг, согласно прогнозу синоптиков, выпадет самое большое количество осадков на этой неделе. Неприятностей добавят и скачки атмосферного давления. В четверг оно резко упадет. Ожидается 737 миллиметров ртутного столба при норме 750 мм. Специалисты напоминают, что такая «барическая пила» может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Это примерно то же самое, что и погружение в подземную шахту на глубину 150 метров, а потом подъем на уровень московских высоток, — сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Рождественский монастырь в высоты

В ночные часы пока прохладно, температуры околонулевые, из-за этого на дорогах и тротуарах будет подмораживать. Именно поэтому синоптики пока рекомендуют не переобувать свои автомобили с зимней резины на летнюю. Если верить прогнозам, к середине месяца по ночам воздух уже не будет остывать ниже плюс 3-8 градусов, в дневные часы в среднем можно рассчитывать на плюс 15 градусов и выше.

К этому времени придется и пик паводка. А пока гидрологическая обстановка в регионе находится на контроле у чрезвычайного ведомства.

Ранее «Призыв» сообщал, что в деревне Чижово Собинского района из-за подъема воды в реке Колокше затопило мост. Подтоплен 15-метровый участок моста, уровень воды над ним составил 40 сантиметров. Движение по мосту сейчас перекрыто, установлены предупреждающие знаки.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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