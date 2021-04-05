Синоптики рассказали о погодных капризах наступившей недели

Погода наступившей недели будет удивлять жителей Владимирской области своим непостоянством. Судя по данным погодных пабликов, нас ждут «температурные качели». В начале недели температура устремится вверх, в дневные часы воздух прогреется до +12 градусов. В четверг-пятницу она опустится до +5 градусов, а к выходным вновь начнет расти.

Переменчивой погода будет и в плане осадков. Уже завтра свое влияние начнет оказывать атмосферный фронт, вероятны небольшие дожди. В среду облаков станет больше, увеличится и интенсивность осадков.

В среду и четверг, согласно прогнозу синоптиков, выпадет самое большое количество осадков на этой неделе. Неприятностей добавят и скачки атмосферного давления. В четверг оно резко упадет. Ожидается 737 миллиметров ртутного столба при норме 750 мм. Специалисты напоминают, что такая «барическая пила» может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

— Это примерно то же самое, что и погружение в подземную шахту на глубину 150 метров, а потом подъем на уровень московских высоток, — сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночные часы пока прохладно, температуры околонулевые, из-за этого на дорогах и тротуарах будет подмораживать. Именно поэтому синоптики пока рекомендуют не переобувать свои автомобили с зимней резины на летнюю. Если верить прогнозам, к середине месяца по ночам воздух уже не будет остывать ниже плюс 3-8 градусов, в дневные часы в среднем можно рассчитывать на плюс 15 градусов и выше.

К этому времени придется и пик паводка. А пока гидрологическая обстановка в регионе находится на контроле у чрезвычайного ведомства.

Ранее «Призыв» сообщал, что в деревне Чижово Собинского района из-за подъема воды в реке Колокше затопило мост. Подтоплен 15-метровый участок моста, уровень воды над ним составил 40 сантиметров. Движение по мосту сейчас перекрыто, установлены предупреждающие знаки.