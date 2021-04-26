Синоптики предупредили о возвращении ночных заморозков

Тепло во Владимирскую область пока не вернется. Яркое солнце, которое радует жителей Владимирской области с раннего утра, обманчиво. На деле температура на улице никак не апрельская. Погодные сервисы также ничего хорошего не предвещают. В дневное время воздух в среднем не погреется выше +11 градусов. Ночью совсем холодно. В ближайшие две ночи синоптики предупреждают о заморозках. Температура опустится до околонулевых значений. Сегодня осадков не ожидается, но они прогнозируются в течение всей недели. В отдельных районах они могут выпадать вперемешку с мокрым снегом.

— Аномальный холод связан с тем, что вместе с юго-западными ветрами в регионы приходят воздушные массы из Арктики, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Не советует метеоролог рассчитывать на резкое потепление в Центральном федеральном округе и в начале майских праздников.

— Тепла такого резкого на первые дни мая пока ждать не стоит. Конечно, более надежный прогноз мы выпустим позже, но пока что по всем расчетам, которые мы провели, резкого повышения температуры не просматривается, — сообщил синоптик.

Детальный прогноз о погоде на майские праздники появится на текущей неделе.

О том, что большая часть предстоящих длинных праздников погодой не порадует, говорит и ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Есть надежда, что тепло вернется ко Дню Победы. А дальше май, по заверениям метеоролога, наоборот, будет удивлять уже достаточно высокими температурными показателями.

Хорошую погоду синоптики спрогнозировали и на лето. Температура почти на всей территории России будет около и выше нормы. Также возможен небольшой дефицит осадков. При этом точность долгосрочных прогнозов существенно уступает краткосрочным. Их вероятность составляет около 70%.

А пока у похолодания есть один очевидный плюс. Такая погода улучшила пожарную обстановку в регионе. Напомним, что с середины апреля палы травы регистрировались ежедневно. Сейчас же экстренно введенный особый противопожарный режим отменён.

Тем не менее, теплой весны все мы очень ждем. Впереди длинные праздничные дни. Напомним, что жители Владимирской области, как и все россияне, в мае будут отдыхать 10 дней — с 1 по 10 мая. С просьбой продлить каникулы к президенту обратился Роспотребнадзор. Владимир Путин обращение поддержал. Первым рабочим днем после майских праздников станет 11-е число.