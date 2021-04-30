Синоптики озвучили прогноз погоды на майские праздники

Погода на первомайские праздники во Владимирской области будет переменчивой. При этом синоптики заверяют, что возможность насладиться погожими днями все-таки представится. Так, по словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгений Тишковца «окно» хорошей погоды случится во второй половине дня 1 мая и 2 мая. Благодаря антициклону будет преимущественно сухо и солнечно. Популярные погодные сервисы при этом пока дают разные данные, и, судя по их информации, кратковременные дожди все-же возможны.

В дневные часы воздух прогреется до +13 градусов. Конечно, немного для мая, но если будет светить солнце, дело другое. В ночь на Пасху будет еще холодно, от 0 до 2 градусов, а в ночь на понедельник уже ожидается +6 градусов.

Третьего мая температура начнет расти и днем прогнозируется уже +15 градусов. Однако мы окажемся в зоне циклона, прогнозируются дожди, высока вероятность гроз. Осадки ожидаются вплоть до середины следующей недели.

— Первомайские праздники в метеорологическом отношении в целом вряд ли порадуют жителей Центральной России «шашлычной» погодой: на синоптических картах прогнозируется господство серии ненастных и относительно прохладных североатлантических циклонов, — сообщает центр погоды «Фобос».

Настоящего тепла придется подождать до Дня Победы.

Приход настоящего тепла синоптики обещают ближе ко Дню Победы. Такой прогноз «Призыву» подтвердили и во Владимирском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. К 9 мая температура воздуха вернется в свои климатические рамки. С этой даты столбики термометров начнут показывать днем от +15 до +20 градусов тепла, существенно подрастут и ночные температуры. Хороший у синоптиков также прогноз погоды на лето. Температура почти на всей территории России будет около и выше нормы. Также возможен небольшой дефицит осадков. При этом точность долгосрочных прогнозов существенно уступает краткосрочным. Их вероятность составляет около 70%.

В ожидании непогоды

А пока на Владимирскую область надвигается грозовой фронт. Накануне такое предупреждение сделал Владимирский центр по гидрологии и мониторингу окружающей среды. Хлопот доставит и сильный ветер. При грозе его порывы могут достигнуть 18 метров в секунду.

Ранее «Призыв» рассказывал, что на майские праздники во Владимирской области вводится особый противопожарный режим. И хотя погода будет не совсем «шашлычной» областные власти опасаются, что граждане в любом случае отправятся на свои дачные участки, а также на пикники на природу. А значит, риски возникновения природных пожаров вырастут.