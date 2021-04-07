Шквалистый ветер обрушится на Владимирскую область

На Владимирскую область надвигается сильный ветер. Согласно прогнозу Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода резко испортится уже завтра, 8 апреля. Порывы юго-западного ветра могут достигать 20 м/с.

Жителям региона напоминают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС. Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов и старых деревьев. Главное управление МЧС России по Владимирской области рекомендует учитывать погодные условия и проявлять бдительность.

Ветреная погода сохранится в течение дня.

— Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112, — напоминают в чрезвычайном ведомстве.

Грядущий четверг будет не просто ветреным, но и самым прохладным днем на этой неделе. Температура резко упадет, днем воздух не прогреется выше +5 градусов. В ночные часы и вовсе подморозит до -1 градуса. В течение дня вероятны дожди, которые местами могут переходить в мокрый снег. Непогоду принесет с собой Балканский циклон.

Неприятностей добавит и пониженное атмосферное давление — 734 миллиметра ртутного столба при норме 750 мм. Метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему здоровью.

В пятницу погода наладится, станет немного теплее – до +9 градусов и уже без осадков. В выходные температура воздуха продолжит расти. На данным момент погодные паблики прогнозируют +16 градусов в воскресенье, а на следующей неделе и того выше. Остается надеяться, что обещания синоптиков сбудутся.

Ранее «Призыв» сообщал, что на водоемах Владимирской области ежедневно регистрируется подъем воды. В Вязниках развели понтонный мост, соединяющий с Заречьем. Местных жителей переправляют на лодках, создан запас продуктов и лекарств.