Школы Владимирской области уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

Российским школам рекомендовано уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Об этом сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. «Рекомендуем школам не работать (4-7 мая), учреждениям дополнительного образования (тоже)», цитирует его слова РИА Новости.

С этим вопросом определились и власти Владимира. Накануне стало известно, что школы и детские сады областного центра закрываются на праздники. У детей, учителей и воспитателей появится возможность отдохнуть.

При этом, в дошкольных учреждениях с 4 по 7 мая могут быть организованы дежурные группы. Но только, если они будут востребованы у родителей, которые продолжат работать. В областном центре, как показал опрос, такой необходимости нет.

— С 1 по 10 мая в соответствии с указом президента, который имеет прямое действие, все учреждения образования, подведомственные администрации города Владимира, переходят в режим работы выходных-праздничных дней. По аналогии с длинными каникулами в январе, — пояснил «Призыву» начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации областного центра Александр Карпилович. — Мы специально проводили опрос родителей, чьи дети посещают детский сад, для того, чтобы выяснить потребность в дежурных группах. Учитывали, прежде всего, интересы родителей, которые работают на так называемых непрерывных производствах. Выяснилось, что практически все без исключения родители сказали, что нет никаких проблем, дежурные группы не нужны. Они с удовольствием воспользуются длинными майскими выходными, объявленными указом президента.

Необходимости в открытии дежурных групп в детских садах Владимире нет.

Что касается остальных муниципалитетов Владимирской области, то они должны определиться с графиком работы в ближайшие дни и довести их до сведения мам и пап. Пока же в родительских чатах вопрос функционирования школ и детских садов с 4 по 7 мая один из самых популярных.

Каникулы у студентов вузов

На дополнительные каникулы, скорее всего, уйдут и студенты вузов. Пауза в образовании продлится с 1 по 10 мая. Соответствующий приказ уже готовится. Об этом со ссылкой на заместителя главы Министерства науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева предает информационное агентство «ТАСС».

— Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано, — цитирует Дмитрия Афанасьева информагентство.

Нерабочие дни

Указ о дополнительных нерабочих с сохранением заработанной платы днях Владимир Путин подписал 23 апреля. Порядок оплаты труда в нерабочие дни мая уже пояснили в Министерстве труда. Так, с 4 по 7 мая она будет производиться в обычном размере. При этом работодатель вправе самостоятельно установить повышенный коэффициент оплаты.