Школы Владимирской области начали принимать заявления в первые классы

Школы Владимирской области с сегодняшнего дня открыли запись для будущих первоклассников. Подать заявление можно несколькими способами: прийти с документами в школу лично, либо удаленно – по почте заказным письмом, а также через порталы госуслуг и образование33.рф. Правда, с госуслугами не все так просто. Сотрудники «Призыва» попытались с их помощью оформить заявление, но ничего не получилось. Накануне замглавы Минцифры России Олег Качанов заявил, что подать электронное заявление через него пока смогут жители 30 российских регионов. По всей видимости, мы в это число не попали.

Напомним, что прежде подача заявлений от родителей будущих первоклашек начиналась не позднее 1 февраля. Согласно приказу Минпросвещения, зачисление в начальную школу в этом году пройдет по новым правилам. Первые в очереди — поступающие по прописке. Преимущество есть и у тех детей, у которых в этой школе уже учится старший брат или сестра.

Прием заявлений закончится 30 июня.

Если ребенок живет не на закрепленном за школой участке, то подавать заявление родителям будущих первоклассников нужно с 6 июля. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Родителям будущих первоклассников напоминают, что обучение в начальной школе начинается с момента достижения ребёнком 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет. Для обучения в более раннем или более позднем возрасте потребуется письменное заявление родителей или законных представителей, а также разрешение школы.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире стартовал прием заявлений в детские загородные лагеря «Дружба» и «Икар». Подать их можно в многофункциональном центре на Октябрьском проспекте, д. 47.