Школу в Сновицах начнут строить на год раньше намеченного

Начальную школу на 240 мест построят в селе Сновицы Суздальского района. После открытия нового здания проведут капитальный ремонт старого корпуса. Из федерального бюджета выделено 207,2 миллиона рублей. Изначально здание хотели строить в следующем году, но проект уже готов, да и денежные средства обещаны. Это будет четырехэтажный корпус с учебными классами и спальными комнатами. Внутри будет спортивный зал и медицинский кабинет.

Темпы строительства учебных заведений наращивают, чтобы выполнить главную задачу — перевести всех обучающихся в школах на одну смену к 2025 году. Сейчас вторая смена существует в 70 школах области. После обеда приходят на учебу 14 тысяч детей, или 11% от всех школьников. В этом году ожидается открытие двух новых учебных заведений: школы на 675 мест в Камешково и на 1100 мест во Владимире в микрорайоне Коммунар.

В 2021 году на реализацию проекта «Современная школа» предусмотрено 702 миллиона рублей.

Начнется строительство школы в Коврове. Соответствующий контракт уже выставлен на портале госзакупок. В Суздале к празднованию 1000-летия города намечено открытие нового учебного заведения. Уже сейчас власти определяются с подрядчиком для разработки проекта и проведения инженерных изысканий. Владимирские же власти планируют разработать проекты двух школ в Веризино и на улице Мира. Рассчитывают привлечь средства федерального бюджета и инвесторов. После чего также хотят построить школу в Юрьевце.

Еще одна школа в 2023 году должна появиться в Вязниках. Старт строительства намечен на следующий год.

В последние три года новые общеобразовательные учреждения построены и открыты в Собинке, Кольчугино и селах Великодворский и Купреево Гусь-Хрустального района. Все они укомплектованы самым современным оборудованием для проведения уроков по общему и дополнительному образованию. В администрации области считают, что новые стены должны помочь и с набором молодых кадров. Сейчас дефицит педагогов в школах очень высокий. Не хватает 628 учителей. В топе востребованных вакансий — учителя русского языка, литературы, иностранных языков и начальных классов.